Das FIFA-Programm „Football for Schools“ vereint Fussball und Bildung und animiert Kinder, bei spielerischen Fussballübungen fürs Leben zu lernen. Es verfolgt ambitionierte Ziele, indem es die Ausbildung und Entwicklung von 700 Millionen Kindern unterstützt. Das Programm fördert auch den Fussball an Schulen für Mädchen, insbesondere in Ländern, in denen Mädchen traditionell nicht Fussball spielen. Dies zeigt perfekt, was „Vereint für Bildung für alle“ bewirken kann