Junge Generation Singapurs profitiert von "Football for Schools"

Singapur setzt als jüngste Nation das FIFA-Programm "Football for Schools" um

Das Programm wird mit Hilfe von FAS und Bildungsministerium im Land eingeführt

Veranstaltung im Jalan-Besar-Stadion mit Trainerschulung und Teilnahme von jungen Spielern

Im Fussball ebenso wie in der Gesellschaft im Allgemeinen ist die Bilanz Singapurs seit langem größer als die Summe seiner Teile. Der Stadtstaat an der Südspitze der malaysischen Halbinsel schafft es immer wieder, trotz begrenzter Landmasse und Ressourcen große Erfolge zu verbuchen.

Gute Planung und entsprechende Ausführung sind die beiden Säulen dieses Erfolgs. Der Fussballverband von Singapur (FAS) konzentriert sich derzeit darauf, dass auch die Fussballer von morgen gut vorbereitet sind, und setzt daher das FIFA-Programm "Football for Schools" um. Der vorausschauende Fussballverband hat sich proaktiv engagiert, und auch das Bildungsministerium ist voll eingebunden, um die Einführung des Programms bestmöglich zu unterstützen. Diese Synergie ist typisch für Singapur, ebenso wie die Tatsache, dass die Nation als eine der ersten in Südostasien das Programm einführt.

Das 2019 von der FIFA in Zusammenarbeit mit der UNESCO lancierte Progamm will den Zugang für Mädchen und Jungen rund um die Welt noch einfacher machen, indem Fussballaktivitäten in die Lehrpläne der Schulen eingebunden und die Heranwachsenden durch Fussball und die Vermittlung wertvoller Lebenskompetenzen gestärkt werden.

Das Programm wurde Ende letzter Woche mit einem zweitägigen Workshop und einem vollen Tag mit Praxisarbeit im Jalan-Besar-Stadion lanciert, wo sich das mit Mitteln aus dem FIFA-Entwicklungsprogramm FORWARD finanzierte Spielfeld befindet, das 2021 von FIFA President Gianni Infantino eingeweiht wurde.

"Das heutige "Football for Schools"-Festival hier in Singapur gibt uns die Möglichkeit, die Freude der Kinder und den Stolz der Eltern und Erzieher zu feiern. Wir können die Brücke zwischen der inspirierenden Vision und dem strategischen Plan des "Unleash the roar"- mit dem Football for Schools-Programm sehen. Dabei handelt es sich um die Säulen: Lasst sie spielen, Verbesserung der technischen Kapazitäten und Fähigkeiten, Wissenschaft und Technologie sowie Partnerschaft mit der gesamten Gesellschaft", sagte die "Football for Schools"-Programmleiterin Fatimata Sidibe.

"Für die FIFA ist dies ein großartiger Tag. Mir ist es eine Ehre, an dieser Auftaktveranstaltung teilzunehmen, auf die nächste Woche ein regionaler Workshop folgt, bei dem wir das Programm den benachbarten ASEAN-Mitgliedsverbänden vorstellen.

Nachdem ich mich zwei Jahrzehnte lang bei den Vereinten Nationen für die Entwicklung des Bildungswesens und die Einschulung von Mädchen im Rahmen der humanitären Hilfe eingesetzt habe, ist es mir eine Freude, diese Erfahrung in den Dienst der Kinder im Sport zu stellen, wobei die Schule die Anlaufstelle ist, die diese beiden Ziele verbindet."

Insgesamt nahmen 40 Sportlehrer und Fussballtrainer an dem zweitägigen Workshop teil. Am Samstag ging es dann auf das Spielfeld: 140 Lehrer, Trainer und Schüler im Alter von 10 bis 14 Jahren waren trotz des starken Regens bestens gelaunt.

Eric Chua, Leitender Parlamentarischer Staatssekretär, der zusammen mit dem amtierenden FAS-Präsidenten Bernard Tan und FAS-Generalsekretär Yazeen Buhari an der Auftaktveranstaltung teilnahm, bekräftigte die Bedeutung des Programms, um den Fussball in Singapur voranzubringen und damit das nationale Projekt "Unleash The Roar!" zu unterstützen.

"Ich bin fest überzeugt, dass unsere Jugend den Schlüssel für eine deutlich bessere Zukunft im Sport in den Händen hält. Unser Ziel, die fussballerischen Träume junger Spieler mit der 2021 begonnenen Initiative "Unleash The Roar!" zu ermöglichen, passt perfekt zu "Football for Schools".

Dies gilt ganz besonders im Hinblick auf Pfeiler 1: Let Them Play, wobei das Ziel ist, durch einen einheitlichen Lehrplan mit starken lokalen Trainern auf allen Ebenen ein großes Interesse zu wecken und die Beteiligung unserer jungen Menschen zu steigern. Ich unterstütze die Anstrengungen der FIFA und der UNESCO nachdrücklich, ein Programm zu entwickeln, das unsere jungen Schulkinder durch Fussball unterrichtet, eine der beliebtesten Sportarten Singapurs."

Alexandra Huete Ramos, "Football for Schools"-Managerin bei der FIFA, die den Kurs zusammen mit Antonio Buenaño Sánchez leitete, erklärte, dass sich das Programm nicht nur um das runde Leder drehe, sondern maßgeschneidert sei, um soziale und allgemeine Lebenskompetenzen zu fördern.

"Football for Schools ist in Singapur relativ einfach umzusetzen, nicht nur aufgrund der Größe des Landes, sondern auch dank der Unterstützung des FAS, des Ministeriums für Gemeinschaft, Kultur und Jugend, des Ministeriums für Bildung und Sport Singapur sowie anderer wichtiger Interessengruppen, die von Anfang an voll mit an Bord waren", sagte sie.

"Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass die Lehrer und Trainer, die an dem Kurs teilgenommen haben, die Football for Schools-Methode in allen Schulen Singapurs verbreiten und dem Verband und letztlich auch uns über die Fortschritte des Programms berichten werden, sobald die Umsetzung erfolgt ist. Ich hoffe, dass es durch Football for Schools leichter sein wird, mehr Mädchen und weibliche Trainer und Lehrer für den Fussball zu begeistern, d.h. dass es für Mädchen normal ist, mit Jungen Fussball zu spielen. Wir hoffen, dass in zehn Jahren nicht nur die Nationalmannschaft Singapurs erfolgreich ist, sondern dass auch mehr Mädchen Fussball spielen und mehr (weibliche) Trainer die Schulungen besuchen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Bei der Umsetzung von "Football for Schools" geht es darum, ihnen das Rüstzeug zu vermitteln, nicht nur bessere Spielerinnen zu werden, sondern auch bessere Menschen."