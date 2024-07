Football for Schools verändert Bildung in Darwin

Auftakt zu Football for Schools vom 16. bis 18. Juli in Australien

Feierliche Lancierung in Darwin im Northern Territory

Start vor dem Anpfiff der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™

Südaustralien ist eine beliebte Feriendestination, die nicht nur Entspannung, sondern auch eine beeindruckende Tier- und Pflanzenwelt bietet. Brisbane, Sydney, Adelaide, Perth und Melbourne sind die grossen Metropolen dieser einzigartigen Region. Es ist daher kein Zufall, dass diese fünf Städte auch Spiele der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ austragen.

Das „Football for Schools“-Programm hat bereits bei über 60 verschiedenen FIFA-Mitgliedsverbänden die Herzen der Kinder erobert und ist nun auch in Australien angelaufen. Football for Schools will den Fussball für Mädchen und Jungen zugänglicher machen und mit den Werten des Sports das Bildungssystem stärken. Lanciert wurde das Programm bewusst in Darwin.

Link photo or video Darwin ist die Hauptstadt des Northern Territory, das sich über eine riesige Fläche von 1.300.000 km2 erstreckt, aber nur 250 000 Einwohner zählt. Fast die Hälfte der Fläche ist Aborigines-Gebiet (48 %). Trotz der oftmals paradiesischen Szenerie kämpft die Region mit grossen Problemen wie Marginalisierung, Armut, Krankheit und Gewalt. Genau dagegen will Football for Schools ankämpfen. „Die Lancierung von Football for Schools in Australien war einzigartig. Sie war nicht nur für die FIFA, sondern auch für mich als Afrikanerin eine Herzensangelegenheit“, betonte Fatimata Sidibe, FIFA-Direktorin von Football for Schools. „Was die Traditionen anbelangt, weisen die nördlichen Gebiete Australiens viele Ähnlichkeiten mit Afrika und meinem Heimatland Mali auf.“ „Ich habe schon viel von der Vielfalt der Kultur, den riesigen Salzwasserkrokodilen, den endlosen, unberührten Sandstränden und den perfekten, pastellfarbenen Sonnenuntergängen gehört. Aber was ich in den letzten Tagen gesehen und erlebt habe, übersteigt selbst meine kühnsten Träume. Ich freue mich sehr, dass das Programm in diesem historischen Teil Australiens lanciert wurde“, fügte sie hinzu.

Nach Theorie- und Praxisblöcken für die Lehrer und Trainerausbilder, zu denen sich ausnahmsweise auch Kinder gesellten, wurde das Programm am 18. Juli in einem herzlichen und feierlichen Rahmen offiziell lanciert.

Lebenskompetenzen und Fussballphilosophie

Unter den neugierigen Blicken der Eltern sowie unter Anleitung der Trainer nahmen hunderte Kinder an verschiedenen spielerischen Übungen und Spielen teil. Dabei wurden sie in die Philosophie des Fussballs eingeführt und erlernten Sozialkompetenz und andere wichtige Werte. Neben den Feierlichkeiten fanden in Darwin auch Spiele des australischen Pokalwettbewerbs statt (Newcastle Jets FC gegen Melbourne Victory FC sowie Perth Glory FC gegen Macarthur FC), die eine perfekte Einstimmung auf die anstehende FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ boten. „Die Freude der Kinder, der Stolz und die Hoffnung der Eltern beim Anblick ihres Nachwuchses, die Zufriedenheit der Lehrer und Trainerausbilder, das Interesse der Behörden des Northern Territory sowie die Genugtuung des Football-for-Schools-Teams über die Integration eines weiteren FIFA-Mitgliedsverbands in die Football-for-Schools-Familie sind unbezahlbar“, betonte Fatimata Sidibe. „In diesen drei Tagen wurden so viele Schritte hin zur Entwicklung und Integration der erzieherischen Werte in den Fussball unternommen.“

Link Image Gallery Noch ist es aber ein weiter Weg, denn es gibt noch viele Herausforderungen. „Aufgrund einer Reihe von Faktoren wie der geografischen Isolation, Sicherheitsrisiken und fehlenden indigenen Trainern und Trainerausbildern war es sehr schwierig, den Schulen im Northern Territory Schulprogramme anzubieten“, erklärte Alexandra Huete, FIFA-Football-for-Schools-Managerin. „Dank der Zusammenarbeit zwischen dem australischen Fussballverband sowie dem Fussballverband des Northern Territory kann Football for Scholls für die Kinder und Lehrer in diesem entlegenen Teil Australiens ein Wendepunkt sein“, fügte sie hinzu. „Dieses Programm kann wertvolle Lebenskompetenzen vermitteln und bietet Schulen, Gemeinden, lokalen Klubs und Behörden die richtigen Instrumente zum Angebot von Fussballtrainings und Kursen zu Lebenskompetenzen.“

Während diese Kurse zuerst nur im Northern Territory angeboten werden, soll das Programm in den kommenden Monaten in ganz Australien anlaufen. „Der Start von Football for Schools im Northern Territory ist etwas Besonderes, weil er den Fussball hier in den entlegenen Gemeinden zugänglicher macht und Bildung sowie die Entwicklung junger Menschen fördert“, betonte Antonio Buenaño, FIFA-Football-for-Schools-Manager.

„Wir sind sehr gespannt darauf, wie sehr die jungen Menschen im Northern Territory von diesem Programm profitieren werden“, sagte James Johnson, Geschäftsführer des australischen Fussballverbands. „Die allermeisten Schulen befinden sich in sehr entlegenen Gebieten. Wir werden mit den Schülern in Kontakt bleiben und ihnen die Möglichkeit bieten, sich am Fussball zu beteiligen und in den Genuss der vielen Vorteile unseres Sports zu kommen, sprich Gesundheit und mehr Wohlbefinden, neue Freundschaften und Gemeinschaften.“