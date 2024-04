Football for Schools erreicht einen neuen Meilenstein

Für den Start in Vietnam im März wurde das Programm um die Themen Sicherheit und Kinderschutz erweitert

Vietnamesische Lehrer, die an der Einführung teilnahmen, erhielten umfassende Anleitungen

Kinder müssen vor Schaden und Missbrauch geschützt werden

Der dreitägige Start des Programms "Football for Schools" in Vietnam im März war von besonderer Bedeutung, da zum ersten Mal auch die Themen Sicherheit und Kinderschutz in das Programm aufgenommen wurden. Der Schutz von Fussballspielern vor Belästigung, Schaden und Missbrauch hat für die FIFA Priorität, vor allem, wenn Kinder involviert sind. Das Programm FIFA Football for Schools, das Kindern durch den Fussball Lebenskompetenzen vermittelt und bereits in über 100 Ländern eingeführt wurde, entspricht diesem Ziel. Indem sie sich für die Integration von Präventions- und Reaktionsmaßnahmen in die Arbeit ihrer Mitgliedsverbände und gegebenenfalls in ihre eigenen Programme einsetzt, stellt die FIFA sicher, dass Kinder, die an Fussballaktivitäten teilnehmen, besser geschützt sind und gleichzeitig das Spiel genießen können.

Zu den empfohlenen Präventionsmaßnahmen gehören unter anderem die Einführung von Verhaltenskodizes oder anderen Schutzrichtlinien und -verfahren sowie die Umsetzung von Protokollen für die Meldung von Bedenken in diesem Zusammenhang. Mit diesem überarbeiteten Modul, das in Vietnam eingeführt wurde, fördert die FIFA nicht nur das körperliche und seelische Wohlbefinden von Kindern, sondern auch ein sichereres Umfeld, in dem sie die Vorteile der sportlichen Betätigung genießen können. Bei der Einführung des Programms in Hanoi (Vietnam) lernten 74 Sportlehrerinnen und Sportlehrer aus den 16 Provinzen im Norden des Landes die Grundlagen des Programms kennen und erhielten umfassende Anleitungen, wie sie den Schutz von Kindern in ihrem eigenen Umfeld verbessern können.

FIFA Football for Schools in Vietnam | Safeguarding und Kinderschutz 03:11

"Wenn sie (die Kinder) sich sicher fühlen, wenn sie sich glücklich fühlen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie Spaß haben, dann machen sie mit, und das ist die Voraussetzung für die körperliche Entwicklung und die Entwicklung von Lebenskompetenzen", so Nguyen Hoang Phuong, Absolventin des FIFA Guardians Safeguarding in Sport Diploms. "Die Integration des Themas Schutzmaßnahmen in den ersten FIFA Foootball for Schools-Kurs bzw. in die Ausbildung in diesen Tagen ist eine großartige Initiative der FIFA. Die Lektion, die ich gelernt habe, hat uns veranlasst, den Kinderschutz in alle Trainerschulungen unseres Projekts in Vietnam zu integrieren. Die Aufgabe der FIFA besteht darin, den Fussball zu fördern, seine Integrität zu schützen und ihn allen zugänglich zu machen. Zu den strategischen Zielen der FIFA für die Jahre 2023 bis 27 gehört auch die Verpflichtung zur Förderung eines sicheren Sports als Teil der allgemeinen Bemühungen zum Schutz der Menschenrechte. Einer der Eckpfeiler dieses Engagements ist das Schutzprogramm "FIFA Guardians", das den 211 FIFA-Mitgliedsverbänden einen Rahmen für die Ausbildung und den Aufbau von Kapazitäten bietet, damit sie Schutzverfahren und -prozesse einführen können, um das Risiko von Schäden für alle, auch für Kinder, im Fussball zu minimieren und angemessen zu reagieren.