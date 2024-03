Puerto-ricanische Fussballinfrastruktur dank Geldern der FIFA-Stiftung wiederhergestellt

Dank des Präsidenten des Fussballverbands von Puerto Rico, Iván Rivera Gutiérrez, in einem öffentlichen Schreiben für die FIFA-Gelder zum Wiederaufbau der Infrastruktur

Finanzielle Unterstützung durch das Hilfsprogramm der FIFA-Stiftung nach den Schäden durch den Wirbelsturm Fiona

Schwere Schäden an der Fussballinfrastruktur der Insel im September 2022

Der Präsident des Fussballverbands von Puerto Rico (FPF), Iván Rivera Gutiérrez, dankte der FIFA-Stiftung für ihre Unterstützung beim Wiederaufbau der Fussballinfrastruktur nach den Schäden durch den Wirbelsturm Fiona.

Die FIFA-Stiftung bedachte einen Grossteil der Fussballlandschaft der Karibikinsel, darunter zwei wichtige Fussballanlagen, auf denen die meisten Länderspiele sowie nationale Begegnungen ausgetragen werden. Es sind dies das Centro de Formación y Desarrollo del Técnico del Oeste in Añasco, das im Besitz des FPF ist und dank Geldern des FIFA-Forward-Programms errichtet wurde, sowie das Estadio Centroamericano de Mayagüez, dessen Renovation mit namhaften finanziellen Beiträgen unterstützt wurde und so den Nationalteams von Puerto Rico wieder zur Verfügung steht. Diese Arbeiten dienten nicht nur der Wiederherstellung wichtiger Fussballinfrastruktur in Puerto Rico, sondern auch der nachhaltigen Fussballförderung in der Region.

Dank dem schnellen Handeln des regionalen FIFA-Entwicklungsbüros in Panama konnte die FIFA Soforthilfe leisten und den FPF über das Hilfsprogramm der FIFA-Stiftung beim dringenden Wiederaufbau unterstützen.

„Diese Solidaritätsmassnahmen, die Teil der globalen FIFA-Strategie sind, umfassen viele verschiedene Programme, die die fortwährende weltweite Fussballentwicklung unterstützen. Ein Beispiel ist das Hilfsprogramm der FIFA-Stiftung, das FIFA-Mitgliedsverbände nach Naturkatastrophen oder anderen schwerwiegenden Vorfällen unterstützt. Die FIFA konnte so die Folgen schnell und konkret mindern, damit wir wieder nach vorne blicken können. Zudem sorgte sie dafür, dass der Fussball neuen Generationen von Puerto-Ricanern ein besseres Leben eröffnet“, schrieb der FPF-Präsident in einem Schreiben an die FIFA-Stiftung.

Dank den Geldern der unabhängigen FIFA-Stiftung, die sich seit 2018 mithilfe des Fussballs für soziale Anliegen einsetzt, konnten im Zentrum in Añasco die vom Wirbelsturm zerstörten Zäune, Schilder, Tore, Netze und Kunstrasenfelder repariert werden. Das Zentrum ist ein Symbol für das Engagement des FPF zur Förderung des Fussballs. Dank den Reparaturen nach dem Wirbelsturm Fiona konnte eine wichtige Infrastruktur für den Fussball in Puerto Rico erhalten werden.

Die Spielfläche des Stadions in Mayagüez konnte ebenfalls instand gesetzt werden. Dank den Elektroinstallationen steht es wieder für offizielle Spiele der puerto-ricanischen Nationalteams zur Verfügung.

„Die Intervention des Hilfsprogramms der FIFA-Stiftung in Puerto Rico zeigt beispielhaft, wie die FIFA-Stiftung jeden der 211 FIFA-Mitgliedsverbände unterstützen kann, wenn Naturkatastrophen oder andere unvorhergesehene Ereignisse deren Fussballökosystem schädigen“, erklärte Maurico Macri, Vorstandsvorsitzender der FIFA-Stiftung.

„Die schnelle und zweckmässige Hilfe für den FPF erfüllt mich mit Stolz. Der FPF kann sich nun wieder darauf konzentrieren, den Fussball im Land voranzubringen, statt die verheerenden Rückschläge nach dem Wirbelsturm Fiona zu beseitigen“, fügte er hinzu.

Neben den beiden prominenten Zentren im Westen konnten dank den Geldern der FIFA-Stiftung noch weitere Anlagen instand gesetzt werden. Sie alle liegen entweder im südlichen Teil der Insel (Anlagen in Yauco und Juana Díaz, die Ciudad Deportiva Millito Navarro in Ponce, Spielfelder der Pista Atlética de Maunabo und das Velódromo Panamericano de Coamo) oder in der Hauptstadtregion San Juan (Complejo Deportivo Residencial Juan C. Cordero Dávila).