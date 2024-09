Banaat FC: Die Zukunft des Frauenfussballs in den VAE verändern

Budreya Faisal wurde beim Scrollen durch Instagram zur Gründung eines Frauenvereins inspiriert

Ihr Ziel: Banaat FC soll mit Hilfe des Fussballverbandes der VAE zum ersten professionelle Frauenverein des Landes mit eigenem Stadion werden

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ und Marokkos Nahila Benzina dienen als Motivation, um in den VAE etwas zu bewegen

Der 28. August eines jeden Jahres markiert einen Meilenstein in den Vereinigten Arabischen Emiraten: es ist der Tag der emiratischen Frauen. Dieses Datum wird auch aus einem anderen Grund im Gedächtnis der Geschäftsfrau Budreya Faisal haften bleiben: Es ist der Tag, an dem sie offiziell die Gründung des Banaat FC bekannt gab.

Die Wahl dieses Datums war für die Sportmarketing-Expertin, die zuvor beim Dubai Sports Council und in der UAE Professional League sowie mit einer Reihe von arabischen Spielern und Vereinen, darunter dem ägyptischen Spitzenklub Al Ahly, zusammengearbeitet hatte, nichts als ein glücklicher Zufall.

In ihrem Büro, das neben Trophäen und Fussbällen auch mit Trikots zahlreicher berühmter Weltklubs geschmückt ist, sprach Budreya mit FIFA.com/Inside über die Schritte, die sie unternommen hat, um zur Entwicklung des Frauenfussballs in den VAE beizutragen.

"Ich hatte nie vor, im Frauenfussball zu arbeiten, es war nur ein Zufall", sagt Budreya über die Gründung von Banaat FC. "Ich arbeitete an einer verrückten Idee, ein virtuelles Team in den sozialen Medien zu gründen, aber nachdem ich einen Instagram-Account durchstöbert hatte, der sich auf Frauenfussball in den Vereinigten Arabischen Emiraten spezialisiert hatte, fragte ich mich: Warum nicht einen Verein gründen, der den gesamten Frauenfusssball in den Vereinigten Arabischen Emiraten beeinflussen würde, anstatt Zeit und Mühe in einen fiktiven Club zu investieren, der keiner Partei oder keinem Volk direkt zugute käme oder es repräsentieren würde?

Die erste Frau, die einen Hidschab trug [die Marokkanerin Nahila Benzina], war ein wunderbarer Moment für uns. Die positiven Veränderungen im Frauenfussball spornen mich noch mehr an, die Wahrnehmung des Fussballs zu verändern. Budreya Faisal - Banaat FC

Ich stellte die Idee meiner Freundin Maria Khan, der Kapitänin der pakistanischen Frauen-Nationalmannschaft, vor und fragte sie, was nötig wäre, um einen Verein zu gründen", so Budreya weiter. "Von da an war der Banaat FC geboren."

Positiver Einfluss der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft

Budreya äußerte sich unmissverständlich über die Auswirkungen der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™, um die Entwicklung des Frauenfussballs in den letzten Jahren zu reflektieren. Besonders lobte sie die Leistungen der marokkanischen Nationalmannschaft, die ihren Verein noch stärker motiviert, den Frauenfussball in den Vereinigten Arabischen Emiraten weiter nach vorne zu bringen.

"In den letzten Jahren habe ich die Entwicklung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft, den zunehmenden Einfluss und die ständig wachsende Nachfrage nach Spielen und Zuschauern in der ganzen Welt beobachtet", führt sie aus. "Die Teilnahme der ersten Frau, die einen Hidschab trägt [Marokkos Nahila Benzina], war ein wunderbarer Moment für uns, und wir waren sehr stolz.

Es ist großartig, die positiven Veränderungen im Frauenfussball zu sehen, und das spornt mich noch mehr an, die Wahrnehmung des Fussballs hier zu verändern und einen positiven Beitrag zu leisten", sagte sie.

Barrieren durchbrechen

Der Banaat FC spielt in der VAE-Frauenliga, die am 28. Oktober in die neue Saison gestartet ist. Trotz der weiten Verbreitung des Fussballs und der vielen Akademien, in denen Mädchen trainieren, verlief die Gründung des Vereins nicht ohne Hindernisse. Budreya betrachtet das Image des Frauenfussballs in der emiratischen Gesellschaft als das größte Hindernis, mit dem sie seit der Gründung des Vereins konfrontiert war, hofft aber, dass sich dies mit Unterstützung des Fussballverbandes der VAE ändern wird , der dem Verein Einrichtungen, Spielertransporte und unterstützende Mitarbeiter zur Verfügung stellt.

"In den VAE werfen Bräuche und Traditionen einen Schatten auf den Frauenfussball, da viele ihn als unvereinbar mit unseren konservativen Grundsätzen ansehen", erklärte sie. "Mein Ziel ist es, diese Vorstellung zu ändern und zu beweisen, dass wir ein Frauenfussballverein sein können, der auch Bräuche und Traditionen respektiert, wozu ich die Mädchen in unserem Verein immer ermutige."

"Ein weiteres Hindernis ist das Fehlen von maßgeschneiderten Einrichtungen, so dass wir die Stadien der Männermannschaften nutzen müssen. Auch das möchte ich in Zukunft ändern, indem ich ein privates Stadion im Zentrum von Dubai errichte", fügt sie hinzu. "Auf diese Weise können wir neue Investoren gewinnen und den Zuschauern ein besonderes Spieltagserlebnis bieten.

Mein Ziel ist es, dass der Banaat FC der erste voll professionelle Frauenverein in den Emiraten wird. Wir tauschen uns derzeit auch mit vielen aktiven Frauen in der emiratischen Gesellschaft aus, um innovative Ideen zur Förderung des Fussballs zu entwickeln."

Ihre wichtigste Aufgabe besteht nun darin, die Unterstützung der emiratischen Gemeinschaft für den Fussball zu gewinnen und den Frauen, die Fussball spielen, zu beweisen, dass der Fussball die Welt vereint.

"Derzeit ist der Frauenfussball eine Quelle der Spaltung in den Emiraten", erklärte sie. "Ich hoffe, dass dieses Problem eines Tages verschwinden wird, und dass der Frauenfussball in der Lage sein wird, die Menschen zu vereinen und die Idee, dass Frauen Fussball spielen, sowohl akzeptiert als auch respektiert wird.

Die zukünftige Entwicklung des Frauenfussballs ist mein Ziel. Wenn es mir gelingt, auch nur fünf Prozent der Menschen davon zu überzeugen, wird Banaat FC ein positives Vermächtnis hinterlassen", so Budreya abschließend.

Gewusst?

In Zusammenarbeit mit mehreren Organisationen der Vereinten Nationen nutzte die FIFA die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™, um auf eine Reihe sozialer Anliegen aufmerksam zu machen, die nach ausführlichen Beratungen mit Interessengruppen, darunter Spielerinnen und die 32 teilnehmenden Mitgliedsverbände, ausgewählt wurden.