FIFA und Beach Soccer Worldwide arbeiten zusammen, um allen Menschen zu helfen, "aktiv zu sein"

Die Beach-Soccer-Worldwide-Stiftung und die FIFA begrüßten über 50 Kinder und junge Erwachsene aus der Region zu Beach-Soccer-Kursen in Dubai

Die Organisatoren arbeiteten mit zwei renommierten Behindertenhilfsorganisationen zusammen, um ein interaktives, gesundes und lehrreiches Erlebnis zu bieten

Im Rahmen der "Be Active"-Kampagne der FIFA, die Bewegung für alle fördert, nahmen die Teilnehmer an Beach-Soccer-Trainingseinheiten und einem #BringTheMoves-Tanz teil.

Die FIFA und die Beach Soccer Worldwide Foundation begrüßten gemeinsam mit zahlreichen Stars der Beach-Soccer-Gemeinschaft zwei Gruppen von Menschen mit Behinderungen zu zwei Tagen voller Aktivitäten bei der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft UAE 2024 Dubai™.

Die mit Hilfe der lokalen Wohltätigkeitsorganisation Al Noor und Special Olympics UAE organisierten Beach-Soccer-Kliniken begrüßten mehr als 50 Kinder und junge Erwachsene im Turnierstadion in Dubai. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, an Trainingseinheiten, interaktiven Übungen und einem Übungsspiel auf demselben Sand teilzunehmen, auf dem die besten Beach-Soccer-Spieler der Welt noch bis zum 25. Februar um den Weltmeistertitel kämpfen.

Die Aktivitäten waren Teil der FIFA-Kampagne "Be Active", die in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durchgeführt wird und Menschen aller Altersgruppen zu regelmäßiger Bewegung ermutigt. Nach Angaben der WHO bewegen sich 80 % der Kinder weltweit nicht ausreichend. Sie empfiehlt, dass sich alle Kinder mindestens 60 Minuten pro Tag bewegen. In diesem Sinne hatten die Teilnehmer Spaß daran, sich auf eine andere Art und Weise zu bewegen: Sie tanzten zu der kultigen Kampagnenhymne im Rahmen der FIFA-Kampagne #BringTheMoves.

Am Eröffnungstag nahmen junge Menschen teil, die das Al Noor Training Centre for Persons with Disabilities besuchen, eine lokale Wohltätigkeitsorganisation, die Menschen mit Behinderungen im Alter von 4 bis 35 Jahren Betreuung, Rehabilitation, Erholung und Berufsausbildung bietet.

FIFA und Beach Soccer Worldwide arbeiten zusammen, um allen Menschen zu helfen, "aktiv zu sein 02:08

"Bei Al Noor fördern wir die Inklusion von Menschen mit Behinderungen, d. h. die soziale, wirtschaftliche und schulische Inklusion von Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen. Daher war es uns eine große Freude, die Beach-Soccer-Klinik zu unterstützen und an ihr teilzunehmen", sagte Ranjini Ramnath, Direktorin der Al Noor Rehabilitation & Welfare Association for People of Determination/ ABA und Koordinatorin der Abteilung für Eltern- und Kindertraining.

"Für diejenigen, die davon profitieren können, kann körperliche Aktivität dazu beitragen, die Gesundheit und das Wohlbefinden zu erhalten und die geistige Gesundheit zu verbessern. Sie kann auch die Aktivitäten des täglichen Lebens und die Unabhängigkeit unterstützen. Wir möchten Beach Soccer Worldwide und der FIFA dafür danken, dass sie nur eine der vielen Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen geschaffen haben, aktiv zu sein."

Am zweiten Tag kamen Teilnehmer der Special Olympics hinzu, der weltweiten Bewegung, die Menschen mit geistigen Behinderungen die Möglichkeit gibt, an der Welt des Sports und seinen Erfolgen teilzuhaben.

Fatma Al Musallami, Direktorin für Strategie und Projekte bei Special Olympics UAE, sagte: "Wir freuen uns sehr, hier bei der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft in Dubai zu sein. Es war eine großartige Gelegenheit, den Workshop und die Klinik hier mit dem großartigen FIFA-Team zu organisieren."

Sie fuhr fort: "Fussball ist etwas, das das Leben der Menschen verändert. Wenn jemand sagt: 'Es ist nur ein Spiel' - nein, es ist nicht nur ein Spiel. Wir alle haben die anderen Spiele gesehen, und wir alle haben diese Spiele hier in Dubai heute und in den letzten Tagen gesehen. Es verbindet die Menschen, es bringt den Geist des Glücks auf die Menschen, und es bringt die Menschen zusammen. Es bringt Glück."

Die Teilnehmer hatten nicht nur die Möglichkeit, zu spielen, zu tanzen und zu lernen, sondern konnten auch einige hochkarätige Gäste aus der Beach-Soccer-Szene begrüßen. Der zweimalige portugiesische FIFA Beach-Soccer-Weltmeister Madjer, der ehemalige spanische Nationalspieler Ramiro Amarelle und der weißrussische Nationalspieler Yauheni Novikau zeigten ihr Können, während Victor Vasques, Cheftrainer der Beach-Soccer-Nationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, und Angelo Schirinzi, Assistenztrainer der Beach-Soccer-Nationalmannschaft von Tahiti, ebenfalls anwesend waren und ihr Wissen weitergaben.

"Es ist wunderbar", sagte Madjer. "Manchmal messen wir kleinen Dingen so viel Bedeutung bei, dabei sind das die wirklich wichtigen Dinge, die wir als Botschafter tun müssen. Wir müssen diesen Kindern viel Zeit schenken. Das ist auch für uns wunderbar, es ist eine Lektion."

In Bezug auf die "Be Active"-Initiative ermutigte er alle, sich zu bewegen und erklärte, dass selbst kleine Mengen an Bewegung einen großen Unterschied machen können. "Es ist gut für die Gesundheit des Gehirns und auch körperlich", fügte er hinzu. "Wir sagen vielleicht, dass wir keine Zeit haben, uns zu bewegen, aber jeder hat Zeit, sich zu bewegen."