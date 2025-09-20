Spieloffizielle für die erste Runde des FIFA-Meisterpokals der Frauen 2026™ ernannt

AFC-Meister Wuhan Jiangda WFC trifft zum Auftakt des Turniers in Wuhan (VR China) auf OFC-Meister Auckland United FC

Alle sechs kontinentalen Klubmeister nehmen an der ersten Ausgabe des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ teil

Wettbewerb soll Frauen im Schiedsrichterwesen zugutekommen

Die FIFA-Schiedsrichterkommission hat die Spieloffiziellen bekannt gegeben, die die Begegnung der ersten Runde der ersten Ausgabe des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ leiten werden. Der Wettbewerb beginnt am 8. Oktober mit der Begegnung zwischen dem AFC Women’s Champions League-Sieger Wuhan Jiangda WFC und dem Gewinner der diesjährigen OFC Women’s Champions League, Auckland United FC, im Wuhan Sports Centre Stadium in Wuhan, VR China.

Die folgenden Spieloffiziellen wurden für das Spiel nominiert:

Schiedsrichterin: Bouchra Karboubi (Marokko)

Schiedsrichterassistentin 1: Diana Chikotesha (Sambia)

Schiedsrichterassistentin 2: Carine Atezambong (Kamerun)

Vierte Offizielle: Shamirah Nabadda (Uganda)

Video-Assistent (VAR): Hamza El Fariq (Marokko)

Assistentin des VAR: Fatiha Jermoumi (Marokko)

„Aus Sicht der Schiedsrichter sehen wir den FIFA-Meisterpokal der Frauen als einen spannenden Wettbewerb, der es uns ermöglichen wird, das Schiedsrichterwesen im Frauenfussball weltweit weiterzuentwickeln, da unsere Schiedsrichterinnen durch die Leitung hochkarätiger internationaler Klubspiele wichtige Erfahrungen sammeln können“, sagte Bibiana Steinhaus-Webb, Leiterin der Frauenabteilung der FIFA-Schiedsrichtersubdivision.

Der Sieger der Partie zwischen Wuhan Jiangda und Auckland United reist in Runde 2 nach Afrika, um dort auf den Gewinner der CAF Women’s Champions League zu treffen, der im November ermittelt wird. Das Team, das dieses Spiel gewinnt, zieht in die Endrunde ein, die an einem zentralen Ort ausgetragen wird.