Anstoss zum ersten FIFA-Meisterpokal der Frauen™ in 30 Tagen

Runde 1 des neuen globalen Klubwettbewerbs am Mittwoch, 8. Oktober

Eröffnungsspiel der Turnierpremiere im Wuhan Sports Centre Stadium in der VR China

Auftakt mit Wuhan Jiangda WFC gegen Auckland United FC

30 Tage vor dem Anstoss zum ersten FIFA-Meisterpokal der Frauen™ hat die FIFA bekannt gegeben, dass die Auftaktpartie des wegweisenden neuen Turniers in der VR China stattfinden wird. Die Einführung des Wettbewerbs wurde im April 2024 vom FIFA-Rat verabschiedet, der in der Folge im März dieses Jahres weitere Details zur erstmaligen Austragung bestätigte. Ins Rennen um den prestigeträchtigen Premierentitel werden die sechs kontinentalen Klubmeister gehen und damit eine neue Ära im internationalen Frauenklubfussball einläuten.

Austragungsort der 1. Runde des Turniers wird das Wuhan Sports Centre Stadium sein, eine erstklassige Arena im Herzen der chinesischen Metropole Wuhan. Hier wird am Mittwoch, 8. Oktober 2025, das Heimteam von Wuhan Jiangda (Titelträger der AFC Women’s Champions League) mit Auckland United den Sieger der diesjährigen OFC Women’s Champions League empfangen.

„Nun geht es also bald los, und weltweit freuen sich Klubfans, Medien und Fussballbegeisterte darauf, mitzuerleben, wie mit dem ersten FIFA-Meisterpokal der Frauen Geschichte geschrieben wird. Dieses Turnier bringt erstmals überhaupt die stärksten Frauenklubs aller Kontinente unter dem Banner der FIFA zusammen – eine wahrlich globale Plattform für die Besten des Sports, die dem Frauenklubfussball weiteren Antrieb verleihen und künftige Generationen inspirieren wird“, sagte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström.

Der Gewinner der Begegnung zwischen Wuhan Jiangda und Auckland United trifft in Runde 2 auf den Sieger der CAF Women’s Champions League, die im November ausgespielt wird. Diese Partie wird im Dezember dieses Jahres an einem noch festzulegenden Ort über die Bühne gehen.

Zur Endrunde des Turniers, bestehend aus Halbfinals, Spiel um Platz drei und Finale, treten dann die vier besten Frauenklubteams der Welt an einem zentralen Spielort an, der zu gegebener Zeit bestimmt werden wird.

Die Spiele der Endrunde werden vom 28. Januar bis zum 1. Februar 2026 stattfinden und ein globales Publikum mit Frauenklubfussball der Spitzenklasse begeistern. Im ersten Halbfinale trifft der Gewinner der 2. Runde auf Arsenal WFC, den amtierenden Titelträger der UEFA Women’s Champions League. Anschliessend bekommt es im zweiten Halbfinale Concacaf-Meister Gotham FC aus den USA mit dem Vertreter der CONMEBOL zu tun, der nächsten Monat bei der Copa Libertadores Femenina ermittelt wird.

Historischer Schritt für den Frauenklubfussball