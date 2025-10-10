FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™: Schiedsrichterteams für das Viertelfinale bekannt gegeben

Die Viertelfinalspiele finden am Samstag, 11. Oktober, und Sonntag, 12. Oktober, statt

Insgesamt 54 Spieloffizielle, darunter Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten, werden die Spiele in Chile leiten

Football Video Support (FVS) kommt bei diesem Turnier zum Einsatz

Die FIFA hat die Schiedsrichterteams für das Viertelfinale der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ bekannt gegeben.

Zwei Spiele werden am Samstag, dem 11. Oktober, ausgetragen. Spanien trifft im ersten Spiel in Talca um 17:00 Uhr Ortszeit auf Kolumbien. Das Spiel wird von Joe Dickerson aus den Vereinigten Staaten geleitet, unterstützt von seinem Landsmann Logan Brown und William Chow aus Costa Rica; vierter Offizieller ist Keylor Herrera, ebenfalls aus Costa Rica.

Später, um 20 Uhr Ortszeit, treffen in Santiago Mexiko und Argentinien aufeinander. Schiedsrichter ist Jalal Jayed aus Marokko, unterstützt von seinen Landsleuten Lahsen Azgaou und Mostafa Akarkad; João Pinheiro aus Portugal fungiert als vierter Offizieller.

Die Vereinigten Staaten und Marokko eröffnen den Spieltag am Sonntag, dem 12. Dezember, um 17 Uhr Ortszeit in Rancagua. Kevin Ortega aus Peru wird als Schiedsrichter fungieren, unterstützt von seinen Landsleuten Michael Orué und Jesús Sánchez; Darío Herrera aus Argentinien wird als vierter Offizieller fungieren.