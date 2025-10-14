FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™

Dienstag 14 Oktober 2025, 13:00
Schiedsrichterwesen

Schiedsrichterteams für das Halbfinale der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ stehen fest

  • Die Halbfinalspiele finden am Mittwoch, 15. Oktober, in Valparaíso und Santiago de Chile statt

  • Insgesamt 54 Spieloffizielle, darunter Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten, leiten die Spiele in Chile

  • Football Video Support (FVS) kommt bei diesem Turnier zum Einsatz

Die FIFA hat die Schiedsrichterteams für das Halbfinale der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ bekannt gegeben.

Am Mittwoch, dem 15. Oktober, um 17 Uhr Ortszeit treffen Marokko und Frankreich in Valparaíso aufeinander. Hauptschiedsrichter ist Gustavo Tejera aus Uruguay, der von seinen Landsleuten Carlos Barreiro und Agustín Berisso unterstützt wird; vierter Offizieller ist Diego Herrera aus Argentinien.

Chile v Mexico: Round Of 16 - FIFA U-20 World Cup Chile 2025

Später am selben Tag, um 20 Uhr Ortszeit, treffen Argentinien und Kolumbien in Santiago, Chile, aufeinander. Schiedsrichter ist João Pinheiro aus Portugal, begleitet von seinen Landsleuten Bruno Jesús und Luciano Maia; Joe Dickerson aus den Vereinigten Staaten wird als vierter Offizieller fungieren.

