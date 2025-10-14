Schiedsrichterteams für das Halbfinale der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ stehen fest

Die Halbfinalspiele finden am Mittwoch, 15. Oktober, in Valparaíso und Santiago de Chile statt

Insgesamt 54 Spieloffizielle, darunter Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten, leiten die Spiele in Chile

Football Video Support (FVS) kommt bei diesem Turnier zum Einsatz

Die FIFA hat die Schiedsrichterteams für das Halbfinale der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ bekannt gegeben.

Am Mittwoch, dem 15. Oktober, um 17 Uhr Ortszeit treffen Marokko und Frankreich in Valparaíso aufeinander. Hauptschiedsrichter ist Gustavo Tejera aus Uruguay, der von seinen Landsleuten Carlos Barreiro und Agustín Berisso unterstützt wird; vierter Offizieller ist Diego Herrera aus Argentinien.