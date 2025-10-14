Schiedsrichterteams für das Halbfinale der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ stehen fest

Die Halbfinalspiele finden am Mittwoch, 15. Oktober, in Valparaíso und Santiago de Chile statt
Insgesamt 54 Spieloffizielle, darunter Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten, leiten die Spiele in Chile
Football Video Support (FVS) kommt bei diesem Turnier zum Einsatz
Die FIFA hat die Schiedsrichterteams für das Halbfinale der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ bekannt gegeben.
Am Mittwoch, dem 15. Oktober, um 17 Uhr Ortszeit treffen Marokko und Frankreich in Valparaíso aufeinander. Hauptschiedsrichter ist Gustavo Tejera aus Uruguay, der von seinen Landsleuten Carlos Barreiro und Agustín Berisso unterstützt wird; vierter Offizieller ist Diego Herrera aus Argentinien.
Später am selben Tag, um 20 Uhr Ortszeit, treffen Argentinien und Kolumbien in Santiago, Chile, aufeinander. Schiedsrichter ist João Pinheiro aus Portugal, begleitet von seinen Landsleuten Bruno Jesús und Luciano Maia; Joe Dickerson aus den Vereinigten Staaten wird als vierter Offizieller fungieren.