Schiedsrichterteams für das Achtelfinale der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ bekannt gegeben

Die K.o.-Phase beginnt am Dienstag, 7. Oktober, in Valparaíso

Insgesamt 54 Profis, darunter Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten, leiten die Spiele in Chile

Das Video-Überprüfungssystem (FVS) kommt im Wettbewerb zum Einsatz

Die FIFA hat die Schiedsrichterteams für die Achtelfinalspiele der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ bekannt gegeben.

Die K.o.-Phase beginnt am heutigen Dienstag, 7. Oktober, in Valparaíso. Dort treffen zunächst die Ukraine und Spanien auf ein Trio aus Marokko: Schiedsrichter ist Jalal Jayed, unterstützt von Lahsen Azgaou und Mostafa Akarkad; vierter Offizieller ist der Malaysier Nazmi Nasaruddin.

Anschließend wird das Duell zwischen Gastgeber Chile und Mexiko vom Portugiesen Joao Pinheiro geleitet, der von seinen Landsleuten Bruno Jesús und Luciano Maia als Assistenten unterstützt wird; Abdulkadir Artan wird als vierter Schiedsrichter fungieren.

Am Mittwoch, dem 8. Juli, finden vier Begegnungen statt. In Santiago de Chile eröffnen Argentinien und Nigeria den Spieltag mit drei italienischen Schiedsrichtern im Einsatz: Maurizio Mariani wird das Spiel leiten, Daniele Bindoni und Alberto Tegoni werden als Schiedsrichterassistenten fungieren und Jayed aus Marokko wird als vierter Offizieller fungieren.

Später treffen Japan und Frankreich auf ein überwiegend mexikanisches Schiedsrichterteam unter der Leitung von Katia García; die Schiedsrichterin wird von Sandra Ramírez und Karen Díaz Medina unterstützt, während Kevin Ortega aus Peru als vierter Schiedsrichter fungiert.

Am selben Tag, jedoch in Talca, werden Kolumbien und Südafrika von einem Trio aus Saudiarabien betreut: Khalid Al Turais wird das Spiel leiten, unterstützt von Mohammed Al Abakry und Abdulrahim Al Shammari. Irfan Peljto aus Bosnien und Herzegowina wird als vierter Offizieller fungieren.

Im letzten Spiel des Tages treffen Paraguay und Norwegen aufeinander. Das Spiel wird vom Costa-Ricaner Keylor Herrera geleitet, unterstützt von den Assistenten William Chow und Víctor Ramírez sowie dem vierten Schiedsrichter Joe Dickerson.

Das Achtelfinale endet am Donnerstag, dem 9. Dezember, mit zwei Spielen in Rancagua. Im ersten Spiel treffen die USA und Italien aufeinander, unter der Leitung des uruguayischen Schiedsrichters Gustavo Tejera. Ihm zur Seite stehen seine Landsleute Carlos Barreiro und Agustín Berisso als Assistenten.