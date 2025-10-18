Schiedsrichter für das Finale und das Spiel um Platz drei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ bekannt gegeben

Maurizio Mariani aus Italien wird das Finale der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ leiten.

Omar Abdulkadir Artan aus Somalia wird das Spiel um den dritten Platz des Turniers pfeifen.

Während des gesamten Wettbewerbs wurde das Football Video Support (FVS) eingesetzt.

Die FIFA hat die Schiedsrichterteams für das Finale und das Spiel um Platz drei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™ bekannt gegeben.

Das Endspiel zwischen Argentinien und Marokko findet am Sonntag, 19. Oktober, in Santiago de Chile statt und beginnt um 20 Uhr Ortszeit. Schiedsrichter ist Maurizio Mariani aus Italien, unterstützt von seinen Landsleuten Daniele Bindoni und Alberto Tegoni; vierter Offizieller ist Joe Dickerson aus den Vereinigten Staaten.

„Die Ernennung zum Schiedsrichter eines WM-Finales ist eine große Ehre, eine große Verantwortung und ein Privileg. Es ist sehr aufregend, die Möglichkeit zu haben, unser Land zu vertreten, wenn man weiß, dass hinter jedem Spiel Stunden, Monate und Jahre des Trainings, des Lernens und der Vorbereitung stehen“, sagte Mariani.

„Dies ist ein Moment, den wir mit tiefer Dankbarkeit und Stolz erleben, zusammen mit meinem Team und den Fachleuten, die mich während meiner gesamten Karriere unterstützt haben. Es wird das Finale eines wunderbaren Turniers sein, in dem alle Spieler ihr Bestes gegeben haben und alle Mannschaften die Leidenschaft und Kultur ihres Landes eingebracht haben. Wir als Schiedsrichter des FIFA Team One haben dasselbe getan“, fügte er hinzu.

Mariani sprach im Namen des gesamten Schiedsrichterteams. „Wir möchten Pierluigi Collina und Massimo Busacca persönlich dafür danken, dass sie uns für diesen Wettbewerb und für das Finale ausgewählt haben. Sie haben uns erstklassige FIFA-Schiedsrichterausbilder zur Seite gestellt, mit denen wir täglich sowohl auf dem Platz als auch im Klassenzimmer zusammengearbeitet haben, um Spitzenleistungen zu erzielen, Konsistenz zu gewährleisten und ein geeintes Team zu schaffen.“

Der Schiedsrichter fand auch lobende Worte für Chile als Gastgeberland. „Ich werde die Leidenschaft und Gastfreundschaft Chiles mitnehmen. Wir waren noch nie zuvor hier: Es ist ein wunderschönes Land, das zusammen mit seinen Menschen einen bleibenden Eindruck hinterlässt“, sagte er.

„Alle Einrichtungen, Trainingsplätze, Transportmittel und Strukturen, die uns zur Verfügung standen, waren tadellos. Es war eine außergewöhnliche Erfahrung, voller Menschen, Leidenschaft, Farben, Begeisterung und dem Wunsch, zu feiern und etwas zu bewegen. Wir sind bereit, zu einem Fußballspiel beizutragen, das wegen genau dieser Werte in Erinnerung bleiben wird: Respekt, Fairplay und die gemeinsame Freude am Sport.“