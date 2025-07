Pierluigi Collina über Schiedsrichter-Bodycams: „Erwartungen übertroffen“

Pierluigi Collina: Referees’ body cams went “beyond our expectations”

„Der Einsatz der Schiedsrichterkamera bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 hat unsere Erwartungen übertroffen. Wir erhofften uns eine spannende Erfahrung für die Fernsehzuschauer und haben sehr positive Rückmeldungen erhalten“, sagte Collina. „Wir wurden gefragt, warum die Kameras nicht bei allen Spielen, ja sogar in allen Sportarten eingesetzt werden.“ Collina fügte hinzu, dass die Kameras nicht nur den Zuschauern viel Vergnügen bereiten, sondern auch für die FIFA sehr positiv seien. „Wir konnten die Perspektive der Schiedsrichter auf dem Spielfeld einnehmen, was nicht nur der Unterhaltung diente, sondern auch der Ausbildung der Schiedsrichter. Zudem konnten wir dadurch erklären, warum etwas auf dem Spielfeld nicht gesehen wurde“, erklärte er.

Ein Beispiel dafür lieferte das Gruppenspiel zwischen Atlético de Madrid und Paris Saint-Germain, bei dem der Schiedsrichter ein Handspiel eines Atlético-Verteidigers übersah, weil ihm ein Spieler die Sicht versperrte. „Die Kameraeinstellung zeigte, dass der Schiedsrichter dieses Vergehen auf dem Spielfeld unmöglich hätte sehen können“, so Collina. Der Schiedsrichter schaute sich die Szene auf Empfehlung des Video-Schiedsrichterassistenten (VAR) auf dem Monitor am Spielfeldrand an und entschied anschliessend auf Strafstoss für Paris Saint-Germain. Bei der Klub-WM kam auch erstmals die neue Spielregel 12.2a zum Einsatz, die vom International Football Association Board (IFAB) bei seiner 139. Jahresversammlung am 1. März 2025 verabschiedet worden war. Gemäss dieser neuen Regel wird auf Eckstoss für den Gegner entschieden, wenn der Torhüter den Ball länger als acht Sekunden hält, wobei der Schiedsrichter mit der Hand einen Countdown der letzten fünf Sekunden anzeigt. Bislang entschied der Schiedsrichter auf indirekten Freistoss, wenn der Torhüter den Ball mehr als sechs Sekunden hielt.