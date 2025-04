Aufgebot der Spieloffiziellen für wegweisende FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Nach einer sorgfältigen Vorbereitung u. a. mit Seminaren mit FIFA-Schiedsrichtern aller sechs Konföderationen hat die FIFA-Schiedsrichterkommission die Spieloffiziellen bekannt gegeben, die die Spiele bei der wegweisenden FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ leiten werden, die vom 14. Juni bis zum 13. Juli 2025 in zwölf Stadien in elf Städten in den USA ausgetragen wird.