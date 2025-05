Pierluigi Collina ruft FIFA-Kongress dazu auf, gewalttätige Übergriffe auf Schiedsrichter zu unterbinden

Für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den USA ausgerichtet wird, haben 88 Referees aus 42 Mitgliedsverbänden in diesem Jahr an drei Seminaren in Dubai, Buenos Aires und Zürich teilgenommen. Auch die Vorbereitungen für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Brasilien seien laut ihm auf Kurs. In diesem Jahr nahmen 85 Schiedsrichter aus 61 Mitgliedsverbänden an vier Seminaren teil.