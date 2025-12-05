„Alle Hebel in Bewegung setzen“: akribische Vorbereitung der Schiedsrichter auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Teilnahme von Pierluigi Collina, Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission, an Expertenrunde über Schiedsrichterwesen und Innovation

Vorbereitung auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ seit dem Ende der letzten WM

Augenmerk auf Fitness, Gesundheit und Ernährung von Schiedsrichtern

Pierluigi Collina, der Vorsitzende der FIFA-Schiedsrichterkommission, hat sich zur akribischen Vorbereitung auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ geäussert. Collina erklärte, alle Hebel seien in Bewegung gesetzt worden, um das höchstmögliche Niveau zu erreichen. „Die Erwartungen an die Schiedsrichter sind bei der WM 2026 besonders hoch, weil wir 2022 eine sehr, sehr erfolgreiche WM in Katar hatten. Daher liegt die Messlatte jetzt natürlich sehr hoch, und wir dürfen nicht darunter bleiben“, so Collina, der im Vorfeld der Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Washington D. C. (USA) an einer Expertenrunde über Schiedsrichterwesen und Innovation teilnahm.

Er wies darauf hin, dass die Vorbereitungen für das bevorstehende Turnier – die erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams – praktisch direkt nach dem Ende der letzten WM in Katar begonnen haben.

„Wir haben direkt nach der WM in Katar mit den Vorbereitungen der Spieloffiziellen begonnen – indem wir einen Pool von Kandidaten ausgewählt haben, die mehrere Seminare in verschiedenen Teilen der Welt besucht haben“, erklärte er. „In der Folge haben wir dann die Leistung unserer Schiedsrichter in nationalen und Konföderationswettbewerben und auch ihre Fitness, Gesundheit und Ernährung überwacht. Alles wurde getestet und kontrolliert, damit unsere Schiedsrichter bereit sind.“

Folgen werden im ersten Halbjahr 2026 Seminare in unterschiedlichen Teilen der Welt. „Wir setzen also alles daran, die Schiedsrichter sehr gut vorzubereiten“, erklärte er.

Laut Collina, der beim Olympischen Fussballturnier 1996 in Atlanta selbst im Einsatz war, ist die Vorbereitung der Spieloffiziellen nicht mit damals vergleichbar.

„Vor 30 Jahren war ich bei den Olympischen Spielen 1996 in den USA dabei. Das ist lange her. Wenn ich das, was wir damals gemacht haben oder was die Schiedsrichter bei den Weltmeisterschaften 1998 und 2002 gemacht haben, bei denen ich auch im Einsatz war, mit dem vergleiche, was Spieloffizielle heute tun oder was wir zu ihrer Vorbereitung tun, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht“, sagte er.

Mittlerweile durchlaufen die Schiedsrichter unterstützt von Experten verschiedener Fachrichtungen des Fussballs eine akribische Vorbereitung, damit sie genau wissen, was in den Spielen auf sie zukommt. „Alles ist ungeheuer professionell. Wir arbeiten mit erstklassigen Spezialisten verschiedener Bereiche zusammen“, so Collina. „Wir setzen also wirklich alle Hebel in Bewegung, um eine professionelle Vorbereitung zu gewährleisten.“

Das Schiedsrichterwesen ist eng mit Innovation verknüpft, und bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ wurden unter anderem Bodycams für Schiedsrichter sowie fortschrittliche halbautomatische Abseitstechnologie getestet.

Im Rahmen des FIFA-Innovationsprogramms lädt die FIFA Unternehmen, Start-ups, Forschungsinstitute sowie einzelne Erfinder ein, ihre Ideen für weitere Verbesserungen im Fussball auf FIFA.com zu teilen.

„Bei der Weiterentwicklung versuchen wir zunächst zu bestimmen, wo das Problem oder die Herausforderung liegt. Das ist auch im FIFA-Schiedsrichterwesen so. Wir arbeiten eng mit Pierluigis Team zusammen, um herauszufinden, wo das eigentliche Problem, die eigentliche Herausforderung liegt“, erklärt Johannes Holzmüller, Direktor für Innovation.