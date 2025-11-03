Charly Deretti und Bibiana Steinhaus-Webb treffen bei der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2025™ wieder aufeinander

18 Jahre nach ihrer ersten Begegnung sind Charly Deretti und Bibiana Steinhaus-Webb erneut aufeinandergetroffen

Das Schiedsrichtergespann gehört zum Team One der FIFA bei der laufenden FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2025™

Beide ehemaligen Spielerinnen haben den Sprung vom Spielfeld auf die Schiedsrichterbank geschafft

Im Achtelfinale der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2025™ standen sich Brasilien und China VR gegenüber. Die beeindruckende Seleção feierte einen souveränen 3:0-Sieg, der bei Charly Deretti viele Erinnerungen weckte. Sie ist eine der 54 Schiedsrichterinnen, die bei diesem globalen Großereignis im Einsatz sind.

Die ehemalige brasilianische Fussballerin, die nun als Schiedsrichterin tätig ist, wird die Ereignisse auf Platz 3 der Fussballakademie Mohammed VI. besonders aufmerksam verfolgen. Schließlich trat sie bei einem ihrer Länderspiele für die brasilianische Nationalmannschaft gegen China VR an. Diese Begegnung, die vor 18 Jahren in Thailand ausgetragen wurde, fand nicht im Rahmen einer Weltmeisterschaft statt. „Seit ich als Kind meine ersten Schritte im Fussball gemacht habe, habe ich immer davon geträumt, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. Das ist ein Traum, den ich bis heute verfolgt habe, und durch meine Tätigkeit als Schiedsrichterin bei der U-17-Frauen-Weltmeisterschaft in Marokko ist er wahr geworden“, sagte Deretti strahlend.

Deretti wurde 1987 in der südbrasilianischen Stadt Jaraguá do Sul geboren. Als elfjähriges Mädchen machte sie ihre ersten Schritte im Fussball, bevor sie mehrere Jahre lang ihre Fussballverpflichtungen mit Futsal unter einen Hut brachte. Ihre Leistungen auf dem Platz brachten ihr eine Berufung in die brasilianische Universitätsauswahl ein. Im Alter von 25 Jahren ließ ihre Leidenschaft für das Schiedsrichterwesen ihre anderen Aktivitäten in den Hintergrund treten. „Ich habe mir Schiedsrichter bei 11er-Spielen angesehen und mir gedacht: Das könnte ich auch. Als ich meine Karriere als Spielerin beendete, war der Wechsel zum Schiedsrichteramt ein logischer Schritt. Ich wollte unbedingt auf dem Platz stehen, dem Sport in irgendeiner Form verbunden bleiben und ihn aus einer anderen Perspektive erleben“, fügte Deretti hinzu.

Spieler zu sein, ist ein Privileg und ein Segen Gottes. Wenn ein Spieler beschließt, Schiedsrichter zu werden, gewinnt er eine ganz neue Perspektive auf das Spiel. Charly Deretti Brasilianische Fussballerin, die zur Schiedsrichterin wurde

Nachdem die brasilianische Schiedsrichterin ihre Fussballschuhe an den Nagel gehängt und die Pfeife in die Hand genommen hatte, stellte sie erneut ihre Fähigkeit unter Beweis, Talent mit Fleiß zu verbinden. Sie arbeitete sich nach und nach bis an die Spitze vor. Eine Reihe souveräner Leistungen in verschiedenen nationalen Wettbewerben in ihrer Heimat ebnete ihr den Weg zum U-17-Frauen-Turnier in Marokko, bei dem sie bisher drei Spiele geleitet hat. Dabei traf sie auch Bibiana Steinhaus-Webb wieder, Leiterin der Frauenabteilung der FIFA-Schiedsrichtersubdivision, die eine wichtige Rolle in ihrer Karriere gespielt hat. Wie der Zufall es wollte, war die Deutsche, eine ehemalige Spielerin, die ebenfalls zur Schiedsrichterin geworden war, die Frau in der Mitte, als Deretti und Co. 2007 gegen die VR China antraten. „Es kommt mir vor, als hätten wir uns vor einer Ewigkeit kennengelernt. Seitdem hat sich so viel verändert“, sagte Steinhaus-Webb. „Der Frauenfussball ist enorm gewachsen, er ist immer stärker geworden. Und jetzt, ein paar Jahre später – eigentlich fast zwei Jahrzehnte später – haben wir die Technologie, die aus Sicht der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter vielleicht den größten Einfluss auf das Spiel hat. Die Unterstützung, die wir heutzutage durch die Technologie erhalten, um auf dem Spielfeld die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist großartig. Ich wünschte, ich hätte das schon vor Jahren gehabt.“

Charly Deretti und Bibiana Steinhaus-Webb treffen bei der FIFA U-17-Frauen-WM Marokko 2025™ wieder aufeinander 02:52

Wie Steinhaus-Webb gehört auch Deretti zu der ausgewählten Gruppe von Schiedsrichterinnen, die auf Erfahrungen als aktive Spielerinnen zurückgreifen können. Das Verständnis, das sie sich während ihrer aktiven Zeit angeeignet haben, verschafft ihnen einen erheblichen Vorteil bei der Leitung von Spielen mit hohem Einsatz.

„Ehemalige Spielerinnen und Spieler bringen so viel Fussballwissen mit. Sie kennen das Spiel in- und auswendig, wissen, wie ein Spiel abläuft und wie sich die Mannschaften aufstellen. Das verschafft ihnen einen enormen Vorteil“, erklärte Steinhaus-Webb.

Allerdings „stellt der Wechsel von der Perspektive eines Spielers zu der eines Schiedsrichters eine Herausforderung dar“, warnte die wegweisende FIFA-Chefin, die als erste Frau in der deutschen Männerliga als Schiedsrichterin tätig war. „Als Spieler den besten Platz zu finden, um den Ball anzunehmen oder ein Tor zu schießen, ist etwas ganz anderes, als als Schiedsrichter die beste Position einzunehmen, um die richtige Entscheidung zu treffen.“

In Bezug auf die Herausforderungen, denen Schiedsrichter gegenüberstehen, hob Deretti schnell die mentale Seite hervor. „Als Schiedsrichter ist es etwas ganz anderes, wenn man kein gutes Spiel hat, als wenn einem das als Spieler passiert. Ein Spieler hat im nächsten Spiel immer eine neue Chance, aber für einen Schiedsrichter ist das nicht immer der Fall. Jedes Mal, wenn ich auf den Platz gehe, sage ich mir, dass ich meine Leistung bringen und einen guten Job machen muss. Die größte Herausforderung besteht darin, immer bereit zu sein, denn man weiß nie genau, wann das nächste Spiel ansteht.“

Ich bin mir sicher, dass jeder Spieler im Laufe seiner Karriere schon einmal eine Entscheidung des Schiedsrichters angefochten hat. Wenn Sie glauben, es besser zu können, dann beweisen Sie es! Bibiana Steinhaus-Webb Leiterin der Frauenabteilung der FIFA-Schiedsrichtersubdivision