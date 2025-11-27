Aufgebot der Spieloffiziellen für die zweite Runde des FIFA-Meisterpokals der Frauen 2026™

Insgesamt sechs Spieloffizielle, darunter ein Video-Schiedsrichterassistent, im Einsatz

Wuhan Jiangda und AS FAR im Rennen um einen Startplatz für die Endrunde vom 28. Januar bis zum 1. Februar 2026 in London

Zweite Runde des ersten FIFA-Meisterpokals der Frauen™ am 14. Dezember in Berrechid (Marokko)

Die FIFA-Schiedsrichterkommission hat die Spieloffiziellen bekannt gegeben, die am Sonntag, 14. Dezember, die zweite Runde des FIFA-Meisterpokals der Frauen™ zwischen Wuhan Jiangda und AS FAR im Gemeindestadion in Berrechid in Marokko leiten werden.

Für die nächste Runde dieses wegweisenden Turniers, das den Frauenklubfussball weiter vorantreibt, wurden sechs Spieloffizielle, darunter ein Video-Schiedsrichterassistent, ausgewählt.

Aufgebot der Spieloffiziellen:

Schiedsrichterin: Ivana Martinčić (Kroatien)

1. Schiedsrichterassistentin: Sanja Rođak-Karšić (Kroatien)

2. Schiedsrichterassistentin: Staša Špur (Slowenien)

Vierte Offizielle: Ivana Projkovska (Nordmazedonien)

Video-Schiedsrichterassistent (VAR): Hategan Ovidiu (Rumänien)

VAR-Assistentin: Jelena Cvetković (Serbien)

Beim neuen, richtungsweisenden FIFA-Meisterpokal der Frauen™ spielen die sechs Kontinentalmeister der letzten Saison vor dem Turnier um den WM-Titel im Frauenklubfussball.