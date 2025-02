FIFA-Präsident betont auf Kinderrechtsgipfel: „Fussball ist ein magisches Werkzeug für Bildung“

Das FIFA-Programm „Football for Schools“ dient als Beispiel dafür, wie Fussball zu Bildungszwecken eingesetzt werden kann

Gianni Infantino spricht auf dem World Leaders Summit on Children's Rights im Vatikan

Bei seiner Rede auf dem World Leaders Summit on Children's Rights im Vatikan nannte FIFA-Präsident Gianni Infantino den Fussball „ein magisches Werkzeug für Bildung“. Er betonte, wie wichtig der Zugang zu Bildung sei, wie dringend die Alphabetisierungsrate verbessert werden müsse und welche Rolle Bildung bei der Armutsbekämpfung spielen könne.

Im Rahmen der Podiumsdiskussion „Das Recht des Kindes auf Bildung“ hob Infantino das FIFA-Programm „ Football for Schools “ hervor, das zusammen mit lokalen Regierungsbehörden und der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) in 123 der 211 FIFA-Mitgliedsverbände auf allen sechs Kontinenten umgesetzt wurde, um Kindern durch spielerische Fussballübungen Lebenskompetenzen zu vermitteln.

„Es war mir eine Ehre, auf dem World Leaders Summit on Children's Rights im Vatikan zu sprechen und die Bedeutung des Fussballs als Lebensschule und Instrument für positive Veränderungen hervorzuheben“, so Infantino im Anschluss. „Fussball ist ein magisches Werkzeug, das die Welt vereint und Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Er kann dazu genutzt werden, wichtige Lektionen und Werte zu vermitteln.

Der FIFA-Präsident fügte hinzu: „Fussball ist auch eine Schule des Lebens. Kleine Kinder lernen beim Spielen dieses Sports, dass man niemanden treten darf, weil das ein Foul ist, und dass man als Team agieren muss, um zu gewinnen. Man lernt auch, zu verlieren und nach einer Niederlage wieder aufzustehen, um das nächste Spiel zu spielen, das man natürlich gewinnen will. Fussball lehrt Kindern also viele, viele Lektionen beim Spielen.

„(Dies) ist auch eine der grössten Herausforderungen der heutigen Gesellschaft. Wir müssen die Aufmerksamkeit der Kinder gewinnen, denn durch Bildung können wir ihnen viele wichtige Dinge für ihr Leben beibringen. Deshalb möchten die FIFA und ich euch heute allen ein Werkzeug an die Hand geben – ein sehr mächtiges Werkzeug, das auf diesem magischen Gegenstand hier basiert. Das Werkzeug für Bildung – der Fussball.“

Laut Infantino gehe es bei dem FIFA-Programm „Football for Schools“ genau darum, den Sport als Anreiz zu nutzen, um die Aufmerksamkeit von Kindern zu erregen. „Wenn man in ein Klassenzimmer geht, den Ball auf den Lehrertisch legt und den Kindern sagt: ‚Heute sprechen wir über Fussball‘, dann hören alle zu. Danach kann man über die Stärkung der Rolle der Frau, über Diskriminierung, Gewalt, Ernährung oder Gesundheit sprechen – man kann über jedes Thema sprechen, weil alles mit dem zusammenhängt, was Kinder interessiert.