Play-offs zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ – „Damit lassen Sie ihre ganze Nation träumen“, so Infantino

Auslosungen für das Play‑off‑Turnier und die europäischen Play‑offs im Home of FIFA

22 Mannschaften kämpfen im März 2026 um die letzten sechs Startplätze für die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™

FIFA‑Präsident erklärte den Teams: „Sie lassen ihre ganze Nation träumen.“

Der FIFA-Präsident Gianni Infantino nahm an den Auslosungen für das Play‑off‑Turnier und die europäischen Play‑offs zur FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ teil und wandte sich an die 22 beteiligten Teams mit der Botschaft, dass sie ihren Nationen Hoffnung auf den WM‑Traum geben würden.

Im März 2026 kämpfen sechs Mannschaften aus fünf Konföderationen im Play‑off‑Turnier um zwei Startplätze für die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ in Kanada, Mexiko und den USA.

„Ich wünsche Ihnen für die Auslosung und die kommenden Partien viel Erfolg und Glück. Damit lassen Sie ihre ganze Nation von einer WM-Teilnahme träumen“, sagte der FIFA‑Präsident im Home of FIFA in Zürich.

Zeitgleich treten im März 2026 weitere 16 Mannschaften in den europäischen Play‑offs gegeneinander an.