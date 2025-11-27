FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™ läutet laut Gianni Infantino eine neue Ära ein

Portugal mit Premierentitel beim ersten Turnier mit 48 Teams

Weltweit mehr Chancen dank grösserem Format und jährlicher Durchführung

„Der Fussball hat gewonnen“, so FIFA-Präsident Gianni Infantino

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die erste Ausgabe der auf 48 Teams erweiterten FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ in Katar als überwältigenden Erfolg und als Vorboten einer neuen Ära für den globalen Jugendfussball gewertet.

Portugal feierte dank einem 1:0-Sieg gegen Österreich im Khalifa-International-Stadion in Doha seinen ersten WM-Titel auf U-17-Stufe. Im Spiel um Platz drei setzte sich Italien gegen Brasilien im Elfmeterschiessen durch, nachdem das Spiel torlos geendet hatte.

„Die erste FIFA U-17-Weltmeisterschaft mit 48 Teams und 104 Spielen war ein grossartiges Turnier. Herzlichen Glückwunsch an Portugal zum Finalsieg gegen Österreich und zum U-17-Weltmeistertitel“, so Gianni Infantino.

„40 000 Zuschauer pilgerten ins Khalifa-Stadion für ein spannendes Finale zum Abschluss eines durchwegs fantastischen Turniers. Glückwunsch auch an Österreich zur Silbermedaille und an Italien zur Bronzemedaille, aber auch an Brasilien zu Platz vier.“

„Es war ein grossartiges Turnier. Katar war wie immer ein fantastischer Gastgeber. Der Fussball hat gewonnen.“

Der erste FIFA-Wettbewerb mit 48 Teams läutet eine neue Ära inklusiverer Jugendwettbewerbe ein, denn der Wettbewerb findet neu jährlich statt. Mit der Erweiterung sollten alle FIFA-Mitgliedsverbände dazu animiert werden, Nachwuchsförderungssysteme und -ausbildung zu priorisieren und in diese zu investieren.

Ausserdem möchte die FIFA jeder Generation von talentierten Spielern die Chance bieten, auf der Weltbühne Fussball zu spielen. Studien haben gezeigt, dass Erfahrungen auf internationaler Ebene für die Entwicklung von 17-Jährigen entscheidend sind.

Mit der jährlichen Austragung des Turniers garantiert die FIFA den 16- und 17-Jährigen, die über das nötige Rüstzeug verfügen, eine Wettbewerbserfahrung, damit sie einen weiteren Karriereschritt machen können.

Dank dem Format mit 48 Teams waren in Katar rund 25 % aller Länder am Turnier vertreten, darunter Teams aus allen sechs Konföderationen.

Das Turnier, bei dem mit El Salvador, Fidschi, der Republik Irland, Uganda und Sambia fünf Debütanten antraten, bot aufstrebenden Nationen wie Neukaledonien und Fidschi die einmalige Erfahrung, sich mit Ländern mit grosser Fussballtradition messen zu können.

Die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ trägt direkt zu den strategischen Zielen der FIFA bei, wonach die internationale Spitze verbreitert und das sportliche Gleichgewicht im Fussball verbessert werden soll. Das Turnier ist zudem eng mit dem FIFA-Talentförderprogramm und dem FIFA-Forward-Programm verknüpft, die dafür sorgen sollen, dass sich die Talente unabhängig von ihrer geografischen Herkunft oder finanziellen Lage weiterentwickeln können.

Das kompakte Veranstaltungskonzept in Katar, das erstklassige Einrichtungen wie die Aspire Zone nutzt, verwandelte die WM in ein wahres Fussballfest. Die gemeinsame Unterbringung der Teilnehmer führte dazu, dass sich bisweilen elf Teams aus vier Konföderationen oder zehn Teams aus allen sechs Konföderationen eine Unterkunft teilten. Dies förderte den kulturellen Austausch und Freundschaften zwischen den Spielern.

Die Zuschauer kamen in den Genuss einer familienfreundlichen Atmosphäre, kultureller Veranstaltungen und günstiger Tagestickets, die Zutritt zu mehreren Spielen boten.