Gianni Infantino besucht das „Herz“ der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

FIFA-Präsident vor dem Start der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zu Besuch im Turnierbetriebszentrum in Miami

Zentrale Koordinationsstelle für den gesamten Turnierbetrieb an 16 Spielorten und mehr als 500 offiziellen Standorten

Mit dem offiziellen FIFA-Technologiepartner Lenovo entwickelte neue intelligente Kommandozentrale (ICC) zur Bündelung von Live-Daten aller Funktionsbereiche auf einer einzigen Plattform

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat eine Woche vor Turnierstart das Turnierbetriebszentrum der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Miami besucht. Er traf sich dort mit den Mitarbeitern, die für die Koordination des komplexen Betriebs der grössten Show auf Erden verantwortlich sind.

Während seines Rundgangs würdigte Infantino die bereits geleistete Arbeit und beschrieb das Hightech-Zentrum als fundamental für den Erfolg des Turniers. Das Betriebszentrum wird oft auch als „Maschinenraum“ der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ bezeichnet, der FIFA-Präsident schlug jedoch einen anderen Spitznamen vor.

„Ich bezeichne es lieber als ‚Herz‘ der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft“, so Infantino. „Sie sind hier wirklich im Zentrum, im Herzen dieser WM. Sie sind für die gesamte Koordination verantwortlich und sorgen dafür, dass alles nahtlos, reibungslos und perfekt abläuft.“

Das Turnierbetriebszentrum ist die zentrale Koordinationsstelle für alle Abläufe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Es bildet die Schnittstelle zwischen der FIFA-Führung, den 16 Spielorten und mehr als 600 offiziellen Standorten in Kanada, Mexiko und den USA mit insgesamt rund 5000 FIFA-Mitarbeitern.

Die Hauptaufgabe des Turnierbetriebszentrums besteht darin, in einem von Natur aus dezentralisierten Betrieb für Einheitlichkeit und Kohärenz zu sorgen. Vertreter aller Funktionsbereiche wie Betrieb, Kommunikation, Handel, Ticketing, Sicherheit und Technologie kommen hier an einem Ort zusammen, um bei zeitkritischen Problemen in enger Abstimmung schnelle Entscheidungen zu treffen. Hier werden turnierweite Informationen erfasst und verteilt, Vorfälle verfolgt und behoben und Risiken an die oberste Führungsebene weitergeleitet. Ausserdem fungiert das Zentrum als zentrale Entscheidungshilfeebene über der Veranstaltungsortebene.

Inside the FIFA World Cup 2026™ Tournament Operations Centre (TOC) 02:33

Die Raumaufteilung im Turnierbetriebszentrum ist strategisch durchdacht und fördert die effiziente Zusammenarbeit der verschiedenen Funktionsbereiche. Mitarbeiter aus den Abteilungen für Teamdienste, Wettbewerbsleitung und Medienbetrieb sitzen zum Beispiel zusammen, um eine nahtlose Unterstützung aller Interessengruppen zu gewährleisten.

An den Wänden des Turnierbetriebszentrums werden auf Grossbildschirmen Informationen wie Wettervorhersagen, Reisebewegungen der teilnehmenden Teams, wichtige Veranstaltungskalender und Social-Media-Feeds angezeigt, damit alle einen zentralen Überblick über das Turnier haben. Die Standorte von akkreditierten Mitarbeitern, Teamdelegierten, Spieloffiziellen und Gästen werden ebenfalls überwacht, um einen Echtzeit-Überblick über die Aufenthaltsorte aller Beteiligten zu behalten.

Mit Blick auf die Dimension und Komplexität des Turnierbetriebs und die Tatsache, dass die FIFA-Mitarbeiter über ein riesiges Gebiet verteilt sind, rief Infantino die Mitarbeiter des Turnierbetriebszentrums dazu auf, ihre Aufgaben mit einem menschlichen, lösungsorientierten Ansatz anzugehen. Diese Werte beschrieb er als essenziell für ein Turnier, zu dem Fans und Besucher aus aller Welt willkommen geheissen werden.

„Gehen Sie alles mit Herz, Verstand und einer wirklich service- und lösungsorientierten Einstellung an“, sagte er.

Der Betriebsdirektor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und Leiter des Turnierbetriebszentrums, Heimo Schirgi, erklärte, die Einrichtung agiere während des gesamten Turniers als Schaltzentrale und ermögliche so eine schnelle, bereichsübergreifende Koordination und ein einheitliches, standortunabhängiges Erlebnis.

„Der wichtigste Vorteil ist, dass alle an einem Ort sind“, sagte er. „Alle Betroffenen, alle Entscheider und alle, die Informationen zusammenstellen und die unterschiedlichen Funktionsbereiche aufeinander abstimmen müssen, sind an einem Ort. Bei zeitkritischen Entscheidungen ist das absolut unverzichtbar.“

„Natürlich kann man einen Videocall starten, aber wir alle wissen, dass das nicht dasselbe ist. Hier können alle zusammenkommen. Wenn es irgendwo eine Krise gibt, können sich die Verantwortlichen treffen und schnell entscheiden. Es geht also in erster Linie darum, alle Verantwortlichen und die erforderlichen Informationen an einem Ort zusammenzuführen.“

Eine wichtige Innovation bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist die intelligente Kommandozentrale (ICC), die in Zusammenarbeit mit Lenovo, dem offiziellen FIFA-Technologiepartner, entwickelt wurde. Die ICC führt Daten aus vielen Funktionsbereichen auf einer einzigen Plattform zusammen – dem Turnier-Cockpit – die auf Laptops, Tablets, Smartphones und den Grossbildschirmen an den Wänden des Turnierbetriebszentrums aufgerufen werden kann.

„Gemeinsam mit unseren Kollegen von Lenovo, die eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben, konnten wir ein Informationssystem erstellen, das Daten aus den unterschiedlichsten Quellen erfasst. Jeder Funktionsbereich hat seine eigenen Datenbanken und Systeme. Früher waren diese nicht automatisch miteinander verknüpft, aber jetzt sind viele dieser Systeme im sogenannten ‚Turnier-Cockpit‘ integriert“, fügte der Betriebsdirektor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ hinzu.

Mit Blick auf die nächsten Wochen steckte Schirgi die Ziele für das Turnierbetriebszentrum während des gesamten Turnierverlaufs.

„Das Ziel des Turnierbetriebszentrum ist klar. Wir brauchen einen stärker vernetzten, reibungslosen Betrieb an allen unseren 600 offiziellen Standorten in den drei Ländern, um die Abläufe koordinieren und die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Dafür ist das Turnierbetriebszentrum da, und dieses Ziel ist natürlich auch erreichbar. Das wird ein Riesenerfolg werden.“