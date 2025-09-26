FIFA-Präsident lobt afrikanische Erfolgsgeschichte bei Treffen mit dem Präsidenten des senegalesischen Fussballverbands

Abdoulaye Fall im August 2025 zum Präsidenten des senegalesischen Fussballverbands (FSF) gewählt

Zusammenarbeit mit der FIFA für eine noch stärkere Beteiligung am Fussball

Erfolg des FIFA-Forward-Programms von beiden Präsidenten betont

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat nach einer Sitzung mit dem neu gewählten Präsidenten des senegalesischen Fussballverbands (FSF), Abdoulaye Fall, in der afrikanischen FIFA-Niederlassung in Rabat (Marokko) Senegals afrikanische Erfolgsgeschichte gelobt.

„Senegal ist eine afrikanische Erfolgsgeschichte. So hat das Männernationalteam 2021 den Afrikanischen Nationen-Pokal gewonnen und sich für die letzten beiden Ausgaben der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Das Land stellt zudem das erfolgreichste Beach-Soccer-Team des Kontinents“, erklärte Gianni Infantino.

Der FIFA-Präsident und Abdoulaye Fall, der im August 2025 zum FSF-Präsidenten gewählt wurde, erörterten, wie die FIFA Senegal dabei helfen kann, die Erfolge fortzusetzen. Das Männernationalteam hat für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ beste Qualifikationschancen. So führen die Löwen von Teranga, die die Welt bei ihrem historischen Viertelfinaleinzug 2002 begeistert haben, die Gruppe B der CAF-Qualifikation an, zwei Punkte vor der DR Kongo bei zwei verbleibenden Spielen im Oktober auswärts gegen den Südsudan und zu Hause gegen Mauretanien.

Die beiden Präsidenten sprachen über den Nutzen und das Potenzial des FIFA-Forward-Programms in der westafrikanischen Nation und erörterten, wie die Mittel zur weiteren Fussballförderung am besten eingesetzt werden können. Dank dem FIFA-Forward-Programm, das jedem FIFA-Mitgliedsverband bis Ende 2026 bis zu USD 8 Millionen zur Verfügung stellt, konnte die Fussballinfrastruktur in Senegal modernisiert werden, insbesondere das Demba-Diop-Stadion in der Hauptstadt Dakar.

Das Programm „Football for Schools“, das Sport und Bildung kombiniert, vermittelt Kindern mithilfe spielerischer Fussballübungen Lebenskompetenzen und hat seit seiner Lancierung in Senegal bereits viel bewirkt. Im Land laufen zudem auch einige Projekte des FIFA-Talentförderprogramms.