„Sehr geschätzt“ – FIFA-Präsident dankt Indonesiens Präsident Prabowo Subianto für seine Unterstützung des Fussballs

Indonesiens Präsident Prabowo Subianto und FIFA-Präsident Gianni Infantino führen Gespräche in New York, Vereinigte Staaten

Der indonesische Fussball verzeichnet laut FIFA-Präsident Infantino ein „beträchtliches Wachstum“

Die FIFA hat offiziell ein FIFA-Zentrum für Südostasien und Ostasien in Jakarta, Indonesien, eingerichtet

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat seine grosse Wertschätzung für die Unterstützung zum Ausdruck gebracht, die Indonesiens Präsident Prabowo Subianto dem Fussball in seinem Land entgegenbringt – im Anschluss an ein Treffen der beiden Staats- und Sportführer in New York, Vereinigte Staaten, während der hochrangigen Woche der Generalversammlung der Vereinten Nationen 2025.

Der indonesische Fussball hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung erlebt. Im November und Dezember 2023 war das Land erstmals Gastgeber eines FIFA-Turniers – der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2023™. Im Juni 2025 unterzeichneten FIFA-Präsident Gianni Infantino und der Präsident des indonesischen Fussballverbands (PSSI), Erick Thohir, ein Gastgeberland-Abkommen (Host Country Agreement, HCA), um offiziell ein FIFA-Zentrum für Südostasien und Ostasien in Jakarta zu etablieren.

„Es war mir eine Ehre, Indonesiens Präsident Prabowo Subianto in New York zu treffen und unsere grossartige Zusammenarbeit zu erörtern – dabei sprachen wir auch über die Schaffung neuer Chancen für junge Menschen“, sagte der FIFA-Präsident.

„Unter der Führung von Präsident Prabowo und unter der Leitung des PSSI-Präsidenten sowie des neu gewählten Sportministers Erick Thohir hat der indonesische Fussball ein bedeutendes Wachstum erfahren – was Anfang des Jahres mit der FIFA Forward Gold-Auszeichnung gewürdigt wurde. Ich habe ihm viel Erfolg gewünscht, während sein Land auf die Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr hinarbeitet.“

„Die Unterstützung von Präsident Subianto, den ich auch im vergangenen Jahr getroffen habe, sowie seiner Regierung wird bei der FIFA sehr geschätzt. Gemeinsam werden wir weiterhin etwas bewegen – mit Mitteln aus dem FIFA-Forward-Programm und durch die optimale Nutzung bereits aktiver FIFA-Initiativen wie dem FIFA Talentförderprogramm und FIFA Football for Schools.“

Indonesien hat gute Chancen, sich für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ zu qualifizieren – es wäre die erste Teilnahme seit 1938, als das Land unter dem Namen Niederländisch-Indien antrat und als erste asiatische Nation bei der globalen Fussballbühne vertreten war.

Indonesien hat die vierte Runde der asiatischen Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ erreicht und trifft in Gruppe B im Rahmen eines Mini-Turnierformats am 8. Oktober auf Saudiarabien und am 11. Oktober auf den Irak. Beide Spiele finden in Dschidda, Saudiarabien, statt. Die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Turnier im kommenden Jahr in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten. Die Gruppenzweiten treffen im November 2025 in der fünften Runde auf die Zweitplatzierten der Gruppe A – die Sieger dieser Begegnungen ziehen in das interkontinentale Play-off-Turnier im März 2026 ein.