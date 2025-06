Indonesien und Vanuatu erste Gewinner des FIFA-Forward-Preises für Asien und Ozeanien

Preisverleihung im Rahmen des ersten von drei FIFA-Fussballgipfeln 2025 in Miami (USA)

Neu werden die Auszeichnungen auch an asiatische und ozeanische Mitgliedsverbände vergeben, um deren Engagement bei der Entwicklung der Fussballinfrastruktur in ihrem Land mit Hilfe von FIFA-Forward-Mitteln zu würdigen.

Im Anschluss an den ersten von drei FIFA-Fussballgipfeln, die in den kommenden Tagen in Miami (USA) stattfinden, nahm FIFA-Vize- und VFF-Präsident Lambert Maltock die erste goldene FIFA-Forward-Auszeichnung Ozeaniens für die Fertigstellung des Freshwater-Stadions entgegen, dessen Bau mit USD 4,15 Millionen aus dem FIFA-Forward-Programm unterstützt wurde.