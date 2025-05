FIFA-Präsident kündigt Benefizspiel zu Ehren von Papst Franziskus an

Infantino war zusammen mit vielen Staatschefs und etwa 400.000 Menschen in der Vatikanstadt, um Papst Franziskus die letzte Ehre zu erweisen. In Erinnerung an das verstorbene Oberhaupt der katholischen Kirche, das als grosser Fussballfan galt, soll ein Benefizspiel stattfinden. Das hatten die beiden bereits im Januar 2025 beim Kinderrechtsgipfel im Vatikan besprochen.

„Es war mir eine Ehre, an der Beerdigung von Papst Franziskus im Vatikan teilzunehmen“, so der FIFA-Präsident. „Er war eine unglaubliche Führungspersönlichkeit und ein Fan unseres schönen Sports. Bei unserer letzten Begegnung sprachen wir über die Organisation eines Spiels für Kinder mit zahlreichen Starspielern und FIFA-Legenden, und ich kann bestätigen, dass wir diese Partie im September veranstalten werden. Papst Franziskus war davon überzeugt, dass der Fussball die Welt wirklich vereinen kann, und wir werden sein Vermächtnis ehren, indem wir weiter auf dieses Ziel hinarbeiten.

„Ich spreche allen, die ihn kannten, noch einmal mein aufrichtiges Beileid aus und wünsche mir, dass seine Botschaft der Hoffnung und des Friedens für immer in der Welt nachhallt. Möge er in Frieden ruhen.“

Papst Franziskus wurde am 17. Dezember 1936 in Argentinien als Jorge Mario Bergoglio geboren und war sein Leben lang Fan des CA San Lorenzo de Almagro. „Er war immer einer von uns“, sagte der Verein und erinnerte daran, dass sein Vater, Mario José Bergoglio, für die Basketballmannschaft des Vereins gespielt hatte. „Als Ehrenmitglied unseres Klubs war seine Leidenschaft für San Lorenzo für uns immer etwas ganz Besonderes. In unserem Gebet für seine Seele sind wir mit ihm vereint.“ Der Verein fügte hinzu, dass der verstorbene Papst 1946 im Stadion Nuevo Gasómetro dabei war, als man den sechsten argentinischen Meistertitel in der Primera División feierte.