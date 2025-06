Gianni Infantino trifft neuen Präsidenten des Fussballverbands von Sambia

Gratulation des FIFA-Präsidenten an Keith Mapenzi Mweemba zu seiner Wahl zum Präsidenten des sambischen Fussballverbands (FAZ)

Erfolgreiche Umsetzung der FIFA-Programme „Football for Schools“ und „FIFA Forward“ beim FAZ

„Sambia hat eine grosse Leidenschaft für den Fussball“, sagte Präsident Infantino bei seinem Besuch 2024

FIFA-Präsident Gianni Infantino gratulierte dem neuen Präsidenten des sambischen Fussballverbands (FAZ), Keith Mapenzi Mweemba, zu seiner kürzlichen Wahl und lobte das proaktive Engagement des Verbands beim „Football for Schools“-Programm am Rande eines Treffens beim FIFA-Fussballgipfel 2025 in Miami (Florida).

Mweemba war einer von mehreren Vertretern der FIFA-Mitgliedsverbände, die am ersten von drei Gipfeltreffen teilnahmen, die während der ersten, erweiterten FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ stattfinden.

Der FIFA-Präsident besuchte Sambia im Juni 2024 für ein Treffen mit Mweembas Vorgänger Andrew Kamanga, bei dem er ein renoviertes Unterbringungszentrum für Frauen- und Jugendnationalteams einweihte und unter anderem den Opfern der Flugzeugkatastrophe von 1993 gedachte, bei der 18 Spieler der sambischen Nationalmannschaft ums Leben kamen. Präsident Infantino zeigte sich optimistisch, dass die FAZ unter Mweemba weitere Fortschritte erzielen kann.

„Sambia hat eine grosse Leidenschaft für den Fussball, wie ich bei meinem Besuch im letzten Jahr festgestellt habe. Das heutige Treffen mit Keith Mapenzi Mweemba in Miami war die ideale Gelegenheit, um das Engagement der FIFA für die weitere Unterstützung der Fussballentwicklung in seinem Land zu bekräftigen“, sagte Gianni Infantino.

Wir haben darüber gesprochen, wie die FIFA-Forward-Mittel zur Stärkung des Fussballs im schönen Sambia eingesetzt werden können. Weiter habe ich Präsident Mweemba für sein aktives Engagement beim „Football for Schools“-Programm gedankt und der Nationalmannschaft viel Glück für die Qualifikationsspiele zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 gewünscht.“

Sambia strebt die erste Teilnahme an einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ an und hat in der CAF-Qualifikation zurzeit nur drei Punkte Rückstand auf den zweiten Platz in der Tabelle. Für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™ und die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2025™ hat sich Sambia bereits qualifiziert.

„Football for Schools“ wurde im März 2024 in Sambia lanciert, wobei weitere USD 3,45 Millionen aus Mitteln von FIFA Forward 3.0 in Entwicklung des Fussballs im afrikanischen Land flossen.

Mweemba blickt unter der Führung von Gianni Infantino als Präsident des Weltfussballverbands mit Zuversicht in die Zukunft des sambischen Fussballs.

„Es war ein sehr aufschlussreiches Treffen. Er hat eine sehr offene Einstellung,“ sagte er weiter. „Er gab mir die Gelegenheit für einen Austausch und hat mir dabei jede Unterstützung zugesichert. Im Gegenzug kann er auch immer auf meine Unterstützung aus Sambia zählen, denn meiner Ansicht nach macht er einen sehr guten Job für den Fussball.“