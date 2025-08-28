Gianni Infantino schwärmt von herrlicher FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ in Chile

Turnier mit grössten Talenten der Welt ein wichtiger Pfeiler des weltweiten FIFA-Engagements zur Förderung des Fussballs, so FIFA-Präsident Gianni Infantino einen Monat vor Anpfiff am 27. September

„Legenden von morgen“ Motto des Turniers 2025, nachdem sich Stars wie Diego Maradona, Lionel Messi, Ronaldinho, Paul Pogba, Alexis Sánchez und Erling Haaland bei früheren Ausgaben ins Rampenlicht katapultiert haben

24 Teams und vier Spielorte, die Spielern und Fans einen fantastischen Empfang bieten werden, wie Gianni Infantino verspricht

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist einen Monat vor Turnierbeginn überzeugt, dass die FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ das weltweite Engagement der FIFA zur Förderung des Fussballs untermauert, bei dem einige der besten Nachwuchsspieler auf dieser globalen Bühne ihre Klasse zeigen können.

Schon Superstars wie Diego Maradona, Lionel Messi, Ronaldinho, Paul Pogba, Alexis Sánchez und Erling Haaland haben beim zweitältesten FIFA-Wettbewerb den internationalen Durchbruch geschafft. Viele weitere werden dieses Jahr ihrem Beispiel folgen, wie Gianni Infantino betont.

„Liebe Freunde, in genau einem Monat rollt in Chile der Ball – bei einer herrlichen FIFA U-20-Weltmeisterschaft“, sagte er in einer Videobotschaft. „Gesucht wird der Nachfolger von Uruguay. Am Start sind die grössten Talente, womit das weltweite FIFA-Engagements zur Förderung des Fussballs noch stärker wird. Es ist kein Zufall, dass das Turnier im Zeichen der Legenden von morgen steht.“

Die 24. Ausgabe der FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ startet am 27. September mit 24 Teams, darunter fünf ehemalige Weltmeister sowie ein Neuling (Neukaledonien). Gesucht wird der Nachfolger von Uruguay. Gespielt wird in der chilenischen Hauptstadt Santiago sowie in Valparaíso, Rancagua und Talca.

Für Gastgeber Chile ist es nach 1987 die zweite U-20-WM und der insgesamt fünfte FIFA-Wettbewerb. Ein herzlicher Empfang ist garantiert, wie Gianni Infantino festhielt.

„Chile ist ein fantastischer Gastgeber. Ich danke dem chilenischen Fussballverband und allen Beteiligten für die hervorragende Arbeit bei der Vorbereitung dieses grossartigen Fests. Die Tournee der Trophäe beginnt Anfang September und wird zweifellos für noch mehr Vorfreude sorgen“, betonte der FIFA-Präsident.