FIFA-Präsident Gianni Infantino eröffnet „Legacies of Champions“, eine Ausstellung des FIFA Museums in New York

„Legacies of Champions“ in Partnerschaft mit der Hyundai Motor Company mit einem Blick auf die 22 bisherigen Ausgaben der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ anhand von Exponaten und Ausstellungsstücken

Ausstellung vom 11. Juni bis zum 19. Juli im Rockefeller Center mit freiem Eintritt

Legendärer Jules-Rimet-Pokal und aktueller WM-Pokal an ausgewählten Tagen ebenfalls zu sehen

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Ausstellung „Legacies of Champions“ im Herzen von New York (USA) eröffnet, die gemäss seinen Worten die Geschichte des Fussballs und die Emotionen in unserem Leben in den Blickpunkt rückt.

Die Ausstellung, die vom FIFA Museum konzipiert wurde und von der Hyundai Motor Company präsentiert wird, bietet eine atemberaubende, fesselnde und lehrreiche Reise und macht so die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ für Fussballfans noch faszinierender. Die beeindruckende Ausstellung im Rockefeller Center gewährt freien Eintritt und ergänzt die Ausstellungen des FIFA Museums in Miami (USA) sowie Vancouver und Toronto (Kanada), die ebenfalls während der Endrunde offen sind.

„Hyundai ist seit vielen Jahren unser Partner und hat uns bei dieser unglaublichen Ausstellung enorm unterstützt“, sagte Gianni Infantino.

Ebenfalls zugegen bei der Eröffnungsfeier am Montag, 8. Juni, waren mehrere FIFA-Legenden wie Roberto Baggio, Christian Vieri und Marco Materazzi aus Italien, Youri Djorkaeff (Weltmeister mit Frankreich und FIFA-Fussballberater), George Weah (ehemaliger Staatspräsident von Liberia, FIFA-Weltfussballer von 1995 sowie Ehrenkapitän des Spielerausschusses gegen Diskriminierung) und Sungwon Jee, geschäftsführender Vizepräsident und Marketingdirektor von Hyundai.

„Das sind alles unglaubliche Legenden, die unsere Herzen höherschlagen lassen. Und genau darum geht es in dieser Ausstellung. Wenn wir diese Legenden präsentieren und diese Trikots und alle anderen Dinge in dieser Ausstellung sehen, spüren wir etwas ganz Besonderes“, betonte Gianni Infantino. „Das ist die Magie des Fussballs und dieses Sports.“

„Legacies of Champions“ ist vom 11. Juni, wenn Mexiko und Südafrika in Mexiko-Stadt das Eröffnungsspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bestreiten, bis zum 19. Juli geöffnet. An diesem historischen Tag wird jenseits des Hudson River im New-York-New-Jersey-Stadion der nächste Weltmeister gekrönt.

„Legacies of Champions“ wirft einen Blick auf die 22 bisherigen Ausgaben der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ sowie deren Gewinner und Vermächtnis und bietet daher eine passende Kulisse. Sorgfältig ausgewählte Exponate und Ausstellungsstücke erzählen, wie die einzelnen FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ verlaufen sind, den weltweiten Fussball geprägt und Fans auf der ganzen Welt begeistert haben. Neben Erinnerungsstücken einzelner Turniere können Besucher an ausgewählten Tagen auch den Jules-Rimet-Pokal, d. h. den FIFA WM-Pokal von 1930 bis 1970, sowie den aktuellen FIFA WM-Pokal bewundern.

Eine weitere Attraktion von „Legacies of Champions“ ist „The Final“, eine filmische Installation, die die Intensität und Dramatik der grössten Bühne des Fussballs einfängt, sowie „The Wall of Champions“, die alle 450 Spieler ehrt, die den begehrtesten Titel dieses Sports gewonnen haben. Ebenfalls zu sehen sind Trikots der 48 Teams der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ sowie eine Ausstellung zu Hyundais Innovationen und Forschungstätigkeiten in den Bereichen Robotik und Fussball. Ab dem 6. Juli ist direkt vor dem Eingang der Ausstellung eine Fanzone geöffnet.

„Ich spreche natürlich für mich selbst, aber auch für alle anderen Fussballfans. Dieser Ort hier im Rockefeller Center wird von jetzt an bis zum Ende der WM von Fans aus aller Welt überrannt“, fügte der FIFA-Präsident hinzu. „Hier können sie ganz tief in die Emotionen, die Gefühle, den Herzschlag und letztlich in das eintauchen, was wir mit der WM erreichen wollen: die Welt vereinen und rund um ein freudiges Ereignis zusammenbringen.“