FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ umfasst 32 Teams aus 20 Ländern

Wettbewerb eröffnet neue Möglichkeiten für die Spieler aus 81 Ländern

Die ganze Welt wird erkennen, dass hier „etwas Besonderes“ passiert, so Infantino

Die erstmals mit 32 Mannschaften ausgetragene FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ wird junge Menschen rund um den Globus inspirieren, Investitionen in den Klubfussball ankurbeln sowie Spielern und Vereinen weltweit mehr Möglichkeiten eröffnen, liess FIFA-Präsident Gianni Infantino in einem Interview mit DAZN verlauten.

„Ich komme aus einem europäischen Umfeld, in dem es all diese Spitzenklubs gibt, in dem grossartige Wettbewerbe ausgetragen werden, in dem Spieler aus der ganzen Welt spielen, aber als Fussballfan musste ich feststellen, dass (anderen aussereuropäischen) Klubs nie eine angemessene Bühne geboten wurde“, sagte Infantino über den Entstehungsprozess der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ und die Notwendigkeit, dass die FIFA diese Möglichkeit bietet.

„Um den Klubfussball zu entwickeln, der 80 % des weltweiten Fussballs ausmacht, brauchen wir globale Wettbewerbe, um für all die Klubs, die viel in die Entwicklung und Förderung von Talenten investieren, Chancen zu schaffen.“

Gianni Infantino: Klubfussball braucht einen globalen Wettbewerb 03:37

Der Startschuss für den neuen globalen Klubwettbewerb der FIFA fällt am Samstag, 14. Juni 2025, in Miami, wo Inter Miami CF gegen Al Ahly FC spielt. Das Finale findet am Sonntag, 13. Juli 2025, in New York - New Jersey statt, wo der erste offizielle FIFA-Klubweltmeister gekürt wird.

Obwohl sich der Fussball als Sportart Nummer eins in der Welt etabliert hat, konzentriert sich der Spitzenfussball laut Infantino auf sehr wenige Vereine in sehr wenigen Ländern. „Unser Ziel ist es, den Fussball zu globalisieren, ihn wahrhaft global zu machen. Wir bezeichnen ihn als Sportart Nummer eins in der Welt, und das ist er auch. Die Elite konzentriert sich allerdings auf sehr wenige Vereine in sehr wenigen Ländern, und wir wollen Mamelodi Sundowns FC aus Südafrika, Ulsan HD aus der Republik Korea und Auckland City FC Hoffnung und Chancen geben“, erklärte er.

„Das inspiriert so viele Menschen in ihren Ländern, so viele Kinder, die Hoffnung haben, Teil von etwas sein zu können. Das ist Geschichte, und ich bin überzeugt, dass, sobald der Ball zum ersten Mal rollt, die ganze Welt erkennen wird, was hier passiert: etwas Besonderes.“

Die 32 teilnehmenden Klubs vertreten 20 verschiedene Länder und alle sechs Konföderationen, während Spieler aus 81 Ländern antreten werden. Dadurch erhalten auch Spieler, die vielleicht nie für ihr Land bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ spielen werden, die Möglichkeit, ein globales Turnier zu bestreiten.

„Ich bin sehr gut mit George Weah befreundet, dem ehemaligen Präsidenten von Liberia. Für uns Fussballfans aber noch wichtiger: eine ehemalige Legende, ein grossartiger Spieler sowie Gewinner des Ballon d'Or, und das als bislang einziger afrikanischer Spieler. Er hat nie an einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teilgenommen“, stellte Infantino fest. „Bei einer FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ hätte er jedoch gespielt.“

Infantino zufolge ist bei einem Umsatz von rund 2 Milliarden US-Dollar jedes Spiel 30 Millionen US-Dollar wert. „Es gibt weltweit keinen anderen Klubwettbewerb, der 30 Millionen Dollar pro Spiel einbringt“, betonte er.

Diese Einnahmen gehen jedoch nicht zu Lasten des Fanerlebnisses bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™. Dank des historischen Deals mit DAZN, der weltweit führenden Plattform für Sportunterhaltung, werden alle 63 Spiele rund um den Globus live und frei empfangbar ausgestrahlt.