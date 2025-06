26 Weltmeister stehen im Mittelpunkt der Kaderbekanntgabe für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™

In den Aufgeboten für die Klub-WM 2025 stehen mehr Weltmeister als in den Kadern der FIFA Fussball-Weltmeisterschaften 2018™ und 2022™

Bei der neuen Klub-WM werden die 32 besten Mannschaften der Welt in 63 Partien an 12 Spielorten und in 11 Austragungsstädten in den USA (Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York - New Jersey, Orlando, Philadelphia, Seattle und Washington, D.C.) um den ersten echten Weltmeistertitel auf Vereinsebene kämpfen.