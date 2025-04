Gianni Infantino besucht Super-Bowl-Champions bei seiner Tour durch Philadelphia

Während seiner Reise durch die Austragungsorte der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ wurde der FIFA-Präsident von den Philadelphia Eagles begrüsst

Treffen mit dem Gouverneur des US-Bundesstaats Pennsylvania, Josh Shapiro

Spende von einer Million US-Dollar für den Bau von Minispielfeldern für Kinder vor Ort

Im Rahmen seiner Reise durch die elf Städte, in denen die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ausgetragen wird, besuchte FIFA-Präsident Gianni Infantino die Philadelphia Eagles, die amtierenden Super-Bowl-Champions, und ihre Heimspielstätte, das Lincoln Financial Field. Während seines Aufenthalts in der sogenannten „Stadt der brüderlichen Liebe“ traf Infantino auch Josh Shapiro, den Gouverneur des US-Bundesstaats Pennsylvania, und Cherelle Parker, die Bürgermeisterin von Philadelphia. Zudem besuchte er das historische Rathaus, wo er vor dem Stadtrat eine Rede hielt. Philadelphia wird während der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft, die vom 14. Juni bis zum 13. Juli 2025 in den USA ausgespielt wird und eine neue Ära für den weltweiten Vereinsfussball einläutet, sechs Begegnungen der Gruppenphase und zwei der K.-o.-Runde ausrichten.

Die europäischen Teams Manchester City, Real Madrid C.F., Chelsea FC, Juventus FC und FC Salzburg werden genauso in Philadelphia spielen wie die überaus beliebte brasilianische Mannschaft CR Flamengo und die afrikanischen Schwergewichte Espérance Sportive de Tunisie und Wydad AC.

„Dieses Jahr veranstalten wir einen neuen Wettbewerb, nämlich die FIFA Klub-WM. Daran nehmen 32 der besten Vereinsmannschaften der Welt teil, von Manchester City über Real Madrid (C.F) bis hin zu Chelsea (FC) und vielen, vielen weiteren Teams aus Südamerika, Afrika, Asien, Europa und Nordamerika“, so Infantino in seiner Rede vor dem Stadtrat. „Dabei wird erstmals in der Geschichte ermittelt, welcher Verein und welche Spieler die besten der Welt sind. Dass wir uns in Philadelphia befinden, wo vor fast 250 Jahren die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet wurde, hat natürlich Symbolcharakter. Hier entstand der amerikanische Traum, und hier wird auch die neue FIFA-Klub-WM beginnen.“

FIFA-Präsident Gianni Infantino zu Besuch in Philadelphia 01:59

Während seines Besuchs bei den Philadelphia Eagles traf Infantino, der von Youri Djorkaeff, dem leitenden Fussballberater der FIFA und französischen Weltmeister von 1998, sowie Jill Ellis, der FIFA-Fussballdirektorin und ehemaligen US-Trainerin, die 2015 und 2019 die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ gewann, begleitet wurde, den Wide Receiver des Teams, A.J. Brown, den Chief Operating Officer der Eagles, Frank Gumienny, und einige Fans. Im Anschluss daran machten die Fans Fotos mit der Trophäe der FIFA Klub-WM und dem Vince-Lombardi-Pokal, mit dem die Super-Bowl-Champions ausgezeichnet werden.

Im Lincoln Financial Field wurden in der Vergangenheit bereits Freundschaftsspiele mit europäischen Vereinsmannschaften ausgetragen, aber dies ist das erste Mal, dass dort Pflichtspiele auf globaler Ebene stattfinden. Der Präsident des Weltverbands sprach auch über die eine Million US-Dollar, die die FIFA der Stadt im Rahmen des Nachhaltigkeitsfonds des Turniers zur Verfügung stellen wird.

„Wir möchten gemeinsam mit euch ein paar Minispielfelder in den Stadtteilen bauen, in denen es am nötigsten ist, und Aktivitäten mit örtlichen Vereinen organisieren, um den jungen Fussballern und Fussballerinnen in Philadelphia eine Freude zu bereiten“, sagte er. „Fussball vereint die Welt. Und wir möchten die Welt hier in Philadelphia vereinen.“