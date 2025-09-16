Laut dem FIFA-Präsidenten seien die Philippinen bereit für die „alles verändernde“ FIFA Futsal-Frauen-Weltmeisterschaft 2025™

Das bahnbrechende erste Turnier „gibt den weltweit besten Futsal-Spielerinnen endlich die globale Bühne, die sie verdienen“, so Gianni Infantino in einer Videobotschaft bei der Auslosung der Gruppenphase

Der Wettbewerb mit 16 Mannschaften findet vom 21. November bis zum 7. Dezember in Pasig City auf den Philippinen statt

Das erste FIFA-Turnier im pazifischen Archipel ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Land

FIFA-Präsident Gianni Infantino bezeichnete die FIFA Futsal-Frauen-Weltmeisterschaft 2025™ als „wirklich bahnbrechend“, da die Philippinen den besten Futsal-Spielerinnen der Welt die Möglichkeit bieten, um den ersten WM-Titel in dieser Sportart zu kämpfen.

Diese historische erste FIFA Futsal-Frauen-Weltmeisterschaft, die bei der FIFA-Ratssitzung im Dezember 2022 beschlossen wurde, soll am 21. November starten. Insgesamt 16 Teams aus aller Welt werden in Pasig City, in der Nähe der philippinischen Hauptstadt Manila, gegeneinander antreten.

„Die erste FIFA Futsal-Frauen-WM ist wirklich ein Meilenstein. Endlich bekommen die besten Futsal-Spielerinnen der Welt die globale Bühne, die sie verdienen“, meinte Infantino in einer Videobotschaft, die bei der Auslosung der Gruppenphase gezeigt wurde. „Zudem wird dieser Wettbewerb auch die Futsal-Spieler und -Spielerinnen von morgen prägen und dafür sorgen, dass dieser tolle Sport in der Region und auf der ganzen Welt weiter wächst.“

Das am 7. Dezember zu Ende gehende Turnier ist auch ein Meilenstein für die Philippinen, da es das erste Mal ist, dass der Archipel im Pazifik einen FIFA-Wettbewerb ausrichtet. Es ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Entwicklung des Fussballs und des Futsals – dieses Mal unter der Leitung des philippinischen Fussballverbands (PFF), der dank einer FIFA-Forward-Finanzierung seine Infrastruktur verbessern und vor allem einen neuen Hauptsitz bauen konnte. Dieser befindet sich in der Nähe von Manila, nur wenige Gehminuten vom nationalen Trainingszentrum entfernt, das über einen von der FIFA finanzierten Kunstrasenplatz und zwei Minispielfelder verfügt. Dort konnte der PFF seine wichtigsten Fussballeinrichtungen an einem einzigen Standort unterbringen.

„Ich bin mir sicher, dass die Fans bei den spannenden Spielen, die wir auf den Philippinen sehen werden, ein unvergessliches Erlebnis haben werden. Sie werden auch verstehen, warum ‚Master the Speed‘ das Motto dieses wichtigen Turniers ist“, fuhr der FIFA-Präsident fort.

„Noch beeindruckender ist aber, wie schnell sich der Fussball und Futsal auf den Philippinen entwickelt haben. Dank der gemeinsamen Anstrengungen von meinem Freund John Gutierrez, dem Präsidenten des philippinischen Fussballverbands (PFF), und meinem anderen Freund Mariano Araneta, dem ehemaligen PFF-Präsidenten und jetzigen FIFA-Ratsmitglied, können wir heute diesen stolzen Tag feiern – sowohl ihr als auch wir alle.“

Infantino würdigte auch die Fortschritte abseits des Spielfelds, die durch zahlreiche Erfolge auf dem Platz erzielt wurden. Besonders hervorzuheben ist die Teilnahme der A-Nationalmannschaft der Frauen der Philippinen an ihrer ersten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft ™, bei der man den Mitveranstalter Neuseeland besiegte.

„Das unglaubliche Debüt eures Landes bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 und das historische Tor von Sarina Bolden bei der Endrunde haben sicherlich zum Aufschwung beigetragen“, sagte der FIFA-Präsident und verwies dabei auf die erste Torschützin der philippinischen Mannschaft in diesem Wettbewerb.