„Wir sind hier, um zu feiern“, so FIFA-Präsident Gianni Infantino bei der stimmungsvollen Endauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Infantino begrüsste die Welt zusammen mit den Staatschefs der drei Gastgeberländer zur rekordverdächtigen Auslosung

Die Teilnehmer der Qualifikationsspiele und Play-offs zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ erfuhren im John F. Kennedy Center for the Performing Arts, wie ihr Turnierverlauf aussehen könnte

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird „einfach das grösste Ereignis sein, das die Menschheit je gesehen hat und jemals sehen wird“, so Infantino

FIFA-Präsident Gianni Infantino empfing an einem mit Stars gespickten Nachmittag in Washington, D. C. die Welt zur Endauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und ebnete mit Unterstützung mehrerer prominenter Moderatoren sowie drei Staatschefs den Weg für das grösste Turnier in der Geschichte des Sports.

„Gerade weil wir in Amerika sind, ist es keine normale Auslosung. Wir müssen unbedingt eine Show daraus machen“, meinte Infantino im John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Die Endauslosung war in der Tat eine Show, die mit musikalischen Darbietungen von Andrea Bocelli, Lauryn Hill, Robbie Williams und Nicole Scherzinger sowie einer unterhaltsamen, festlichen Atmosphäre aufwartete, die nicht zuletzt von den Co-Moderatoren Heidi Klum und Kevin Hart abgerundet wurde.

Die Unterhaltung war aber nur die Einstimmung auf das Hauptereignis – die traditionelle Auslosung, bei der die teilnehmenden Teams in zwölf Gruppen eingeteilt wurden und ihr Weg zum möglichen WM-Ruhm festgelegt wurde. Ein solch umfassendes und bedeutendes Turnier verdient eine Auslosung, die sowohl Stil als auch Substanz hat, und Infantino begann die Veranstaltung mit einer inspirierenden Erinnerung daran, wie wichtig und bahnbrechend die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ sein werde.

„Es ist viel mehr als nur ein Sportereignis. Es ist einfach die grösste Veranstaltung, die die Menschheit je gesehen hat und jemals sehen wird“, sagte er.

„Sie findet in drei wunderschönen Ländern statt: Mexiko, Kanada und den USA. Es gibt 16 tolle Austragungsorte. Wir haben 48 ausgezeichnete Mannschaften aus 48 verschiedenen Ländern der Welt, die in 104 Partien um einen einzigartigen Weltmeistertitel kämpfen werden“, fuhr Infantino fort. „Was für ein spannender Sommer uns vom 11. Juni bis zum 19. Juli hier erwartet. Das wird einzigartig. Das wird grandios.“

Die legendären nordamerikanischen Sportstars Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge und Shaquille O'Neal nahmen zusammen mit den Ziehungsleitern Rio Ferdinand und Samantha Johnson an der Auslosung der Gruppen teil. Ihre einwandfreie Leistung während des komplexen und spannenden Prozesses war echt beeindruckend, wenn man bedenkt, dass nur wenige Minuten zuvor noch nicht wirklich klar war, was auf sie zukommen würde.

„Man hat viel über die Auslosung gelesen, wer die Assistenten sein würden, wer die Auslosung vornehmen würde und so weiter. Das hat sich alles kurzfristig geändert. Wir hatten gerade eine Besprechung und haben beschlossen, alles zu ändern“, scherzte der Präsident, bevor die Auslosung offiziell begann.

Im Anschluss daran begrüsste er den US-Präsidenten Donald Trump, die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum und den kanadischen Premierminister Mark Carney, die ihre Plätze im Rampenlicht der Konzerthalle des Kennedy Centers einnahmen. Die Staatschefs der drei Gastgeberländer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, die sich gemeinsam für die Ausrichtung des grössten und bedeutendsten Sportereignisses der Geschichte eingesetzt haben, führten eine eindrucksvolle Generalprobe für das Hauptereignis durch, indem sie die Namen ihrer jeweiligen Nationen aus den Schalen zogen, bevor sie für ein gemeinsames Selfie mit Herrn Infantino posierten.

Das alles passte perfekt zum Geist des Anlasses.

„Heute wollen wir natürlich feiern und glücklich sein. Wir sollten nie vergessen, dass das Wichtigste ist, sich zu amüsieren“, sagte Infantino. Er machte sich dieses Motto zu eigen und animierte die Amerikaner, Kanadier und Mexikaner im Publikum zu einer Reihe von lauten, patriotischen Jubelrufen, die den Ton für einen unvergesslichen Nachmittag angaben und die Bühne für ein beispielloses Fussballfest im Juni und Juli 2026 bereiteten.