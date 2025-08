Fussball setzt mit Entscheidungen zur Ausrichtung der Weltmeisterschaft ein Signal der Einheit

Ansprache des FIFA-Präsidenten beim 77. CONMEBOL-Kongress in Rio de Janeiro

WM-Vergabe basiert auf „Konsens und Einigkeit“ nach Beratung und konstruktivem Dialog

Dank an Präsidenten der Konföderationen für die einhellige Entscheidung

FIFA-Präsident Gianni Infantino lobte die Konföderationen in seiner Ansprache beim 77. CONMEBOL-Kongress in Rio de Janeiro (Brasilien) für ihre einhellige Entscheidung bei der Vergabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaften 2030 und 2034 und erklärte, der Fussball habe in der Welt ein dringend benötigtes Signal der Einheit gesetzt. "Ich möchte einfach allen meinen Dank und meine Glückwünsche aussprechen, insbesondere den Präsidenten der Konföderationen und den Mitgliedern des FIFA-Rats. Ich finde, wir haben der Welt bewiesen, dass es möglich ist, im Entscheidungsprozess zu einem Konsens und Einigkeit zu kommen“, so der FIFA-Präsident. „Leider gibt es auf der Welt viel Aggression, und ich glaube, wir brauchen solche Signale von Zusammenhalt und Einheit.“

Nach umfassenden Konsultationen mit allen Konföderationen fasste der FIFA-Rat am 4. Oktober den Beschluss, die gemeinsame Bewerbung von Marokko, Portugal und Spanien als einzige Kandidatur für die Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ anzuerkennen und zur 100-Jahr-Feier der WM drei Spiele in Uruguay, Argentinien und Paraguay auszutragen. Darüber hinaus wurde beschlossen, die FIFA-Mitgliedsverbinde der Gebiete der AFC und OFC zum Bewerbungsverfahren für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2034™ einzuladen. Die FIFA erhielt daraufhin vor Ablauf der Frist am 31. Oktober eine Interessenerklärung vom saudiarabischen Fussballverband.

Der FIFA-Präsident hielt seine Ansprache am Vorabend des Finales der CONMEBOL Libertadores, bei dem sich am Samstag, 4. November, Fluminense Rio de Janeiro und die Boca Juniors im Maracanã-Stadion gegenüberstehen. Der Gewinner qualifiziert sich für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft Saudiarabien 2023™ im Dezember sowie für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in den USA, an der zum ersten Mal 32 Teams teilnehmen werden. Aus der CONMEBOL haben sich Palmeiras und Flamengo, die Gewinner der Copa Libertadores 2021 und 2022, bereits für das Turnier 2025 qualifiziert. Hinzu kommen die weiteren Gewinner der Libertadores von 2024 sowie sowie zwei weitere Mannschaften aus dem CONMEBOL-Verband.

Der FIFA-Präsident zollte darüber hinaus Marta Tribut, die sich dieses Jahr aus dem internationalen Fussball verabschiedet hat, nachdem sie bei sechs FIFA Frauen-Weltmeisterschaften™ für Brasilien angetreten war. Er gedachte auch den brasilianischen und argentinischen Fussballlegenden Pelé und Diego Maradona, die im Dezember letzten Jahres bzw. vor drei Jahren verstorben sind. Gianni Infantino sandte ausserdem eine Unterstützungsbotschaft an Luis Díaz, Stürmer der kolumbianischen Nationalmannschaft und des FC Liverpool, dessen Vater in Kolumbien entführt wurde. „Wir alle hoffen auf einen glücklichen Ausgang“, so der FIFA-Präsident.