Gianni Infantino hisst die FIFA‑Flagge über dem Pariser FIFA‑Büro

FIFA-Präsident Gianni Infantino hisst die Fahne der FIFA in der französischen Hauptstadt, Paris

Gianni Infantino: „Diese Fahne markiert unsere Präsenz und die Präsenz der ganzen Welt.“

Abteilung Mitgliedsverbände der FIFA und FIFA‑Abrechnungsstelle sind in Paris ansässig

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die FIFA‑Flagge über dem Büro der Organisation in Paris, Frankreich, gehisst und damit im Rahmen einer besonderen Zeremonie die Präsenz des Weltfussballverbands in der Stadt unterstrichen, in der die FIFA 1904 gegründet wurde.

Die FIFA unterhält seit 2021 ein Büro in Paris. Vor dem Gebäude weht nun die FIFA‑Flagge neben der des internationalen Motorsportverbands Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). Das Gebäude, in dem sich die FIFA‑Büros befinden, überblickt den historischen Place de la Concorde im Zentrum von Paris.

„Wir werden die FIFA‑Fahne an diesem Gebäude hissen, um unsere Präsenz sowie die Präsenz der ganzen Welt zu demonstrieren. Wir sind überzeugt, dass der Fussball die ganze Welt vereint, und genau an diesem Ort, an diesem atemberaubenden Platz, an dem diese aussergewöhnliche Organisation einst geschaffen wurde, wollen wir das zelebrieren“, sagte der FIFA‑Präsident während der Zeremonie, an der auch der Präsident des französischen Fussballverbands (FFF), Philippe Diallo, sowie die FIFA‑Legenden Youri Djorkaeff und Houssine Kharja neben weiteren Ehrengästen und FIFA‑Mitarbeitern teilnahmen.

„Natürlich findet in diesem Jahr die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™ statt, und hoffentlich schenkt sie uns einen Moment des Miteinanders und der Einheit. Gleichzeitig hoffen wir aber auch auf einen Moment des Friedens in der ganzen Welt. Das ist besonders wichtig, denn der Fussball ist etwas Magisches. Wie bereits erwähnt, gehören 211 Mitgliedsverbände zur FIFA. Hier in Paris befindet sich die Abteilung Mitgliedsverbände der FIFA. Diese Abteilung steht im Mittelpunkt der Bemühungen, die in allen 211 Mitgliedsverbände geleistet werden, um die Fussballentwicklung und die positive Wirkung des Sports im Jugendbereich sowohl für Jungen und Mädchen als auch im Frauenfussball zu fördern. Hier laufen diese Aktivitäten zusammen.“

Infantino hob zudem die historische Verbindung der FIFA‑Abrechnungsstelle (FIFA Clearing House, FCH) zu Paris hervor, die im November 2022 offiziell ihren Betrieb aufnahm. Sie bleibt auch weiterhin von grundlegender Bedeutung für das Engagement der FIFA, Veränderungen im Transfersystem einzuführen und sicherzustellen, dass Vereine für die Ausbildung junger Spieler honoriert werden.

„Neben der Abteilung Mitgliedsverbände der FIFA gibt es mit der FIFA‑Abrechnungsstelle eine weitere bedeutende Einrichtung. Gerade heute leistet sie einen wichtigen Beitrag, denn sie garantiert die Finanzierung zur Förderung junger Talente und von Jugendakademien weltweit“, erklärte Infantino, der zudem dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron für die Ansiedlung des FCH in Paris dankte.

„Die FIFA‑Abrechnungsstelle leistet einen wichtigen Beitrag für die Zukunft des Fussballs, und zwar nicht nur im Namen der FIFA, sondern für den weltweiten Fussball. Sie stellt sicher, dass Fussballentwicklung in allen Teilen der Welt möglich ist, und das beginnt hier in Paris. Deshalb ist Paris, wo einst der ursprüngliche FIFA‑Hauptsitz stand, von zentraler Bedeutung für einige der wichtigsten Aktivitäten, die wir weltweit durchführen.“