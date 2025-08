Brasiliens Fussballlegende Pelé verstarb am 29. Dezember 2022

Pelé gewann als einziger Spieler drei Mal die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ™

Gianni Infantino: „Wir wollen sicherstellen, dass künftige Generationen ihn kennen“

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat Brasiliens Fussballlegende Pelé an dessen erstem Todestag gewürdigt. Pelé, der mit bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento hiess und weithin als bester Fussballer aller Zeiten angesehen wird, war am 29. Dezember 2022 nach langer Krankheit in São Paulo verstorben. Sein Tod löste weltweit eine Welle emotionaler und tief empfundener Trauer aus.

FIFA-Präsident würdigt Pelé ein Jahr nach dessen Tod 02:40

„Es ist genau ein Jahr vergangen, seit wir den König des Fussballs verloren haben, den Mann, der die Essenz des Fussballs verkörperte – doch Pelé ist unsterblich und wird immer bei uns sein“, sagte der FIFA-Präsident. „Es war Pelé, der den Fussball zur grossartigsten Sportart der Welt gemacht hat. Er hat den Fussball auf ein neues Niveau gehoben. Er spielte mit seinem angeborenen Talent, scheinbar mühelos, und versuchte immer wieder Dinge, die nie zuvor versucht worden waren.“

Pelé wird als Superstar und Legende des Fussballs überall auf der Welt wegen seines Könnens, seines bescheidenen Auftretens und seines unglaublichen Vermächtnisses verehrt.

Er eroberte die globale Fussballbühne bei der FIFA Fussball-WM 1958™ im Alter von gerade einmal 17 Jahren. Er spielte eine massgebliche Rolle beim ersten Titelgewinn Brasiliens. Insgesamt trug er sechs Tore bei, zwei davon beim 5:2-Sieg gegen Schweden im Finale.

Wegen einer Verletzung konnte er 1962 in Chile nur zwei Spiele bestreiten, als die Seleção den Titel verteidigte. 1970 in Mexiko präsentierte sich Pelé dann wieder in Bestform und spielte eine Schlüsselrolle in dem Team, das viele für das beste brasilianische Team aller Zeiten halten. Bei diesem Turnier erzielte er vier Tore (eins davon im Finale gegen Italien) und sorgte auf dem Weg zu seinem und Brasiliens historischem dritten Titelgewinn für zahlreiche unvergessliche Fussballmomente.

In Erinnerung an Pelé 03:35

„Er hat uns begeistert und er hat uns zum Lachen gebracht. Abseits des Spielfelds war Pelé ein liebevoller, charismatischer, freundlicher und aufrichtiger Mensch, der immer Zeit und ein freundliches Wort für jeden hatte“, sagte der FIFA-Präsident. „Die Erinnerungen verblassen mit der Zeit, doch wir wollen sicherstellen, dass künftige Generationen wissen, wer er war, was er erreicht hat und wie viel Freude er uns geschenkt hat.

Pelé wurde im 20. Jahrhundert mit unzähligen Ehrungen und Titeln ausgezeichnet und spielte in vielen beliebten Filmen und Fernsehsendungen der damaligen Zeit mit. Die FIFA und viele ihrer Mitgliedsverbände rund um die Welt tragen nun ihren Teil dazu bei, dass Pelés Name und sein Andenken für immer weiterleben werden.

Pelé bei FIFA Fussball-Weltmeisterschaften Previous 01 / 18 1958, Brasiliens junger Weltstar Pelé im Porträt 02 / 18 1958 FIFA World Cup Sweden, Brazil - USSR 2:0 03 / 18 bnd42duwjhxzj1kivl2e.jpg 04 / 18 hnmmc5jd4maahq8oi2wg.jpg 05 / 18 puugcmo6vpjqivzfp6kg.jpg 06 / 18 oiu5k8atc0ficzphpmnh.jpg 07 / 18 we9d0ip59uqzwx6bn8ez.jpg 08 / 18 1958 FIFA World Cup Sweden, Final: Brazil - Sweden 5:2 09 / 18 ardbq3qozaxjwlchmzkr.jpg 10 / 18 iierbmcfpafw0uazkevq.jpg 11 / 18 an8rimbaxsjbzo3doc2y.jpg 12 / 18 mqkruv1ryua8ia9vkcg5.jpg 13 / 18 Brazil's Pele directs his header towards the England goal, Many fans behind are already celebrating but England keeper Gordon Banks (partially hidden) manages to get across his goal and scoop the ball over the bar 14 / 18 Brazil’s Pele takes a shot as Peru’s Luis Rubinos dives across his goal during their Mexico 1970 quarter-final 15 / 18 eliz6qc2vdcpwanu35bq.jpg 16 / 18 Brazil's Pele beats a Uruguay defender as he prepares to shoot 17 / 18 The Brazil team line up as they listen to the National Anthems before their Group Three match, They are: Back row(L-R) Captain Carlos Alberto, Brito, Piazza, Felix, Clodoaldo, and Everaldo, Front row(L-R) Jairzinho, Rivelino, Tostao, Pele, and Paulo Cesar 18 / 18 Pele, Brazil Next

Gianni Infantinos Entscheidung, den Fussballplatz am Home of FIFA in Zürich nach Pelé zu benennen, fand weltweit Nachahmer. So tragen nun zahlreiche Stadien den Namen des legendären Spielers von Santos, darunter das Estadio Bello Horizonte „Rey Pelé“ (Kolumbien), das Rei Pelé-Stadion (Guinea-Bissau), das Pelé-Stadion (Malediven) und das Kigali Pelé-Stadion (Ruanda). "Wir haben den Fussballplatz am Sitz der FIFA in Zürich nach ihm benannt und viele Länder haben ebenfalls Stadien umbenannt, um den König des Fussballs zu ehren“, so der FIFA-Präsident. „Viele weitere werden noch folgen. Eine herzliche Umarmung für Sie alle, für alle unsere Freunde, für Pelés Familie und für den brasilianischen Fussball als Ganzes. Gemeinsam können und werden wir das Andenken an O Rei Pelé für immer wachhalten.“

Pelé: Die erste Fussballikone (Teil 1) Previous 01 / 11 Pelé inmitten eines jungen Publikums, das während der FIFA-Weltmeisterschaft 1966 um Autogramme bittet 02 / 11 Pelé trug wenige Sekunden nach dem Gewinn seiner 3. FIFA-Weltmeisterschaft am 21. Juni 1970 im Azteken-Stadion einen mexikanischen Hut 03 / 11 Pelé zeigt die Jules Rimet-Trophäe auf der Champs Élysées im April 1971 04 / 11 Pelé versucht sich als Torhüter während eines Trainings im Jahr 1963 05 / 11 Ein junger Fan, der versucht, ein Autogramm zu bekommen, während Pelé im Juli 1966 im Regen trainiert 06 / 11 Pelé erholt sich nach einem Match im Jahr 1970 in einem Pool 07 / 11 Arzttermin für Pelé im Jahr 1965 08 / 11 Pelé und die brasilianische Mannschaft in einem englischen Bus bei ihrer Ankunft bei der FIFA-Weltmeisterschaft 1966 09 / 11 Musik-Session für Pelé und das brasilianische Team im Jahr 1966. 10 / 11 Pelé entspannt in einem Hotelgarten im Jahr 1966. 11 / 11 Musikpause für Pelé in seinem Hotelzimmer in London im Jahr 1963 Next