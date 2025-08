Gespräche über die Vorbereitung für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024 zwischen FIFA-Präsident und Usbekistans Präsident

Gianni Infantino kam in New York zu einem Gespräch mit Usbekistans Präsident Shavkat Mirziyoyev zusammen

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist zu einem Gespräch mit dem Präsidenten von Usbekistan Shavkat Mirziyoyev zusammengetroffen. Themen waren die jüngsten Erfolge des Landes auf dem Spielfeld, die starke Einbindung in FIFA-Programme sowie die FIFA Futsal-WM, die 2024 zum ersten Mal in Usbekistan stattfinden wird.

Usbekistan fährt damit erste Früchte einer ambitionierten Entwicklungsstrategie ein. Das Land beteiligte sich als erstes Land in Zentralasien am FIFA-Programm „Football for Schools“ und am FIFA-Entwicklungsprogramm „Forward“.