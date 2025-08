FIFA-Präsident rühmt Präsidenten des malawischen Fussballverbands für Entwicklungsarbeit

Mithilfe von Mitteln aus dem FIFA-Forward-Programm konnten Renovierungen am technischen Zentrum des FAM in Blantyre durchgeführt werden, sodass die Nationalteams nun von verbesserten Bedingungen für ihre Vorbereitungen profitieren. Dies scheint insbesondere für die Frauenauswahl zu gelten, die – nach einem zweiten Platz vor zwei Jahren – Mitte Oktober erstmals die COSAFA-Frauenmeisterschaft gewinnen konnte.

Viele Spielerinnen des Teams sind noch Teenager, und die Jugendförderung ist denn auch ein besonderer Schwerpunkt des FAM, der die Forward-Gelder für erhebliche Investitionen in den Kinderfussball genutzt hat. So wird zurzeit die Akademie in Mzuzu stufenweise modernisiert; zudem ist Malawi einer von 100 Mitgliedsverbänden, die sich am „Football for Schools“-Programm der FIFA zur Förderung von Kindern auf und neben dem Platz beteiligen.