FIFA-Präsident lobt herausragende FIFA U-20-Weltmeisterschaft Chile 2025™

FIFA-Präsident bei Marokkos Sieg gegen Argentinien in Santiago de Chile live dabei

Chile ein fantastischer Gastgeber eines absolut herausragenden Turniers

Glückwunsch an Marokko zur Titelpremiere bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft™

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat Chile zur Austragung der FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ gratuliert, nachdem er im Julio-Martínez-Prádanos-Nationalstadion in Santiago de Chile den Finalsieg von Marokko gegen Argentinien mitverfolgt hatte.

Marokko feierte damit seinen ersten Titel bei der U-20-WM. Für Afrika war es der insgesamt zweite. Gianni Infantino überreichte Kapitän Houssam Essadak dafür vor 43 252 Zuschauern die WM-Trophäe.

Für Gastgeber Chile war es nach 1987 die zweite FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ und der insgesamt fünfte FIFA-Wettbewerb.

Mehr als 585 000 Personen besuchten die Spiele, die in 218 Gebieten übertragen wurden. 24 Teams aus allen sechs Konföderationen – darunter ein Debütant und fünf ehemalige Weltmeister – bestritten während 23 Tagen insgesamt 52 Spiele.

„Vielen Dank an Chile für die Organisation dieses absolut herausragenden Turniers“, sagte der FIFA-Präsident. „600.000 Fans haben die Spiele verfolgt. Auch das Stadion heute in Santiago de Chile war voll. Was für eine Stimmung, Fankulisse und Begeisterung!“

„Vielen Dank an meinen Freund Pablo [Milad], den Präsidenten des chilenischen Fussballverbands, ganz Chile, all die Fans und ein Fussballland, das uns mit dieser fantastischen FIFA U-20-Weltmeisterschaft einmal mehr begeistert hat.“

Marokkos Sieg ist umso beeindruckender, als das Land 2005 letztmals bei einer U-20-WM dabei war (Platz vier) und nach Ghana 2009 erst der zweite Titelgewinner aus Afrika ist.

„Dima Maghreb! Glückwunsch an Weltmeister Marokko“, sagte Gianni Infantino. „Was für ein Spiel heute Abend in Santiago de Chile. Marokko hat Argentinien mit 2:0 besiegt und diese wunderbare FIFA U-20-Weltmeisterschaft in Chile verdient gewonnen. Gut gemacht! Herzlichen Glückwunsch!“

Gianni Infantino verwies zudem auf die zunehmende Globalisierung und Konkurrenz im Fussball, da unter den ersten vier nicht weniger als drei Konföderationen vertreten waren. Fünf der insgesamt sechs Konföderationen stellten in der K.-o.-Phase mehr als einen Vertreter.

„Das ist Ausdruck der Globalisierung des Fussballs. Marokko gegen Argentinien im Finale. Darum geht es im Fussball. Gratulation an Kolumbien [zu Platz drei]! Glückwunsch ebenfalls an Frankreich zu Platz vier bei dieser herrlichen FIFA U-20-Weltmeisterschaft.“