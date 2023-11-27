FIFA-Präsident kurz vor WM-Start: LA vor „wirklich historischem Moment“

Ansprache von Gianni Infantino bei Auftaktparty des Spielorts Los Angeles im ehrwürdigen Los Angeles Memorial Coliseum

Acht Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im nahe gelegenen Los-Angeles-Stadion, darunter das erste Spiel in den USA

Unterhaltungshauptstadt der Welt zuvor bereits Spielort der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 1994 und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaften™ 1999 und 2003

FIFA-Präsident Gianni Infantino erklärte vor den Gästen der WM-Auftaktparty des Spielorts Los Angeles, sie sollten sich auf einen „wirklich historischen Moment“ vorbereiten. In der Stadt findet unter anderem das erste Spiel auf US-amerikanischem Boden statt, nämlich die Partie zwischen den USA und Paraguay am Freitag, 12. Juni 2026.

Im legendären Los Angeles Memorial Coliseum erklärte Infantino: „Los Angeles ist die Unterhaltungshauptstadt der Welt. Das wissen wir. Jeder, der etwas mit Unterhaltung zu tun hat, will hier sein. Es ist etwas ganz Besonderes und Einzigartiges, dass wir die [FIFA] Fussball-Weltmeisterschaft hier standesgemäss einläuten, damit sie von hier aus die ganze Welt in ihren Bann ziehen kann.

Zugegen waren bei der Abendveranstaltung unter anderem Mitglieder des Spielort-Organisationskomitees der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, Angehörige der lokalen Fussball-, Sport-, Tourismus- und Geschäftsszenen sowie die hiesigen WM-Botschafter Will Ferrell, Schauspieler, Mia Hamm, Gewinnerin der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™, Cobi Jones, ehemaliger Nationalspieler der USA, Eva Longoria, Schauspielerin, und der Rapper Snoop Dogg.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war der Auftritt der bekannten Singer-Songwriterin Melissa Etheridge zum Auftakt eines bedeutsamen Monats für die „Stadt der Engel“. Am 12. Juni, einen Tag nach dem Start der Rekord-WM in Mexiko-Stadt, beginnt das Turnier auch in den USA mit dem Duell des Gastgebers gegen Paraguay im Los-Angeles-Stadion.

Dies wird das erste von acht grossen Spielen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in dieser beeindruckenden, hochmodernen Spielstätte sein. Die USA kehren zu ihrem letzten Spiel der Gruppe D gegen die Türkei am 25. Juni hierher zurück. Insgesamt werden fünf Gruppenspiele in LA ausgetragen, gefolgt von zwei Partien des Sechzehntelfinales sowie einem Viertelfinale am 10. Juli.

Doch in Los Angeles geht es bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ um mehr als nur Spiele. Das Organisationskomitee hat mit grossem Engagement dafür gesorgt, dass bei diesem bahnbrechenden Turnier das Gemeinschaftsgefühl in einer der grössten und vielfältigsten Metropolregionen des Kontinents gebührend gefeiert wird. Vom 11. bis zum 14. Juni findet im Coliseum das FIFA Fan Festival™ statt, das mit zahlreichen Aktivitäten und einem großen Unterhaltungsprogramm aufwarten kann. Anschließend wird das Rahmenprogramm an unterschiedlichen Orten fortgesetzt, mit mehrtägigen Fanzonen an zehn gut erreichbaren Standorten in der ganzen Region.

„Ich möchte mich bei Ihnen allen herzlich dafür bedanken, dass sie das FIFA Fan Festival und die Fanzonen auf die Beine gestellt haben – zehn Fanzonen in der gesamten Region – und natürlich auch für die Organisation der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft mit einigen legendären Spielen hier in Los Angeles. Das ist einzigartig. Wir haben es hier nicht nur mit einer WM zu tun, sondern mit der grössten und besten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft aller Zeiten“, so der FIFA-Präsident. This will be the biggest, the greatest FIFA World Cup in history,” the FIFA President said.

Los Angeles war zuvor bereits Spielort der WM-Ausgabe von 1994. Damals fand hier unter anderem das Finale statt, in dem sich Brasilien nach einem torlosen Remis im Elfmeterschiessen gegen Italien durchsetzte und zum vierten Mal Weltmeister wurde. Auch Spiele der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 1999™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2003™ fanden hier statt, einschliesslich der Endspiele beider Turniere, die die USA bzw. Deutschland für sich entschieden. Laut Infantino erfüllt Los Angeles auch weiterhin alle Voraussetzungen eines idealen Spielorts der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™: