FIFA-Präsident heisst „Team One“ bei Besuch des Schiedsrichter-Trainingslagers in den USA willkommen

Das Turnier beginnt am Samstag, 14. Juni 2025, wenn der Inter Miami CF im Hard-Rock-Stadion in Miami auf den Al Ahly FC trifft. Es ist das erste von insgesamt 63 Spielen, in denen der erste wirklich globale FIFA-Klubweltmeister ermittelt wird, wobei das Endspiel am Sonntag, 13. Juli, in New York/New Jersey über die Bühne geht.