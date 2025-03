FIFA-Präsident diskutiert Fussballentwicklung mit libanesischer Delegation

Der Libanon diente 2019 als Wegbereiter des „Football for Schools“-Programms, als das Land den Startschuss zum zweiten Pilotprojekt dieses FIFA-Programms in Anwesenheit von Gianni Infantino und einer Reihe von FIFA-Legenden gab.

Die libanesische Gesellschaft, die seit Jahren unter finanziellen Schwierigkeiten leidet, kann nun im Fussball Anzeichen einer Erholung erkennen: Die finanzielle Unterstützung durch FIFA Forward hat den Libanesischen Fussballverband (LFA) kürzlich in die Lage versetzt, vier Stadien zu renovieren und so für einen willkommenen Schub des Sports sorgen.

„Wir haben im Rahmen des FIFA-Forward-Programms stets mit dem LFA zusammengearbeitet, um die Infrastruktur zu verbessern und die Popularität unseres Sports im Land zu erhöhen. Das werden wir auch weiterhin tun“, sagte Gianni Infantino in Gesprächen am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.