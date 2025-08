FIFA-Präsident dankt Saudiarabien für „fantastische“ FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2023™

Gianni Infantino lobt Gastgeberland nach „fantastischem und erfolgreichem Turnier“

Manchester City wurde Weltmeister der Klubmannschaften im King Abdullah Sports City-Stadion

Zuschauerrekord beim Eröffnungsspiel in Dschidda

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat Saudiarabien, das Gastgeberland der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2023™, für das „fantastische und erfolgreiche Turnier“ gelobt, nachdem Manchester City FC in Dschidda die Trophäe erobert hatte.

Der 4:0-Sieg von Manchester City gegen Fluminense FC im King Abdullah Sports City-Stadion setzte den Schlusspunkt des fünften FIFA-Wettbewerbs in Saudiarabien, den der FIFA-Präsident als würdigen Abschluss des Jahres bezeichnete.

„Eine grossartige FIFA Klub-Weltmeisterschaft geht zu Ende, bei der Manchester City sich zum Weltmeister der Klubteams krönte. Glückwunsch auch an Fluminense FC und Al Ahly FC, sowie an Rodri, der den Goldenen Ball gewann, ebenso wie an Al Ittihad zum Gewinn der FIFA-Fairplay-Auszeichnung“, so der FIFA-Präsident.

„Vielen Dank an alle Schiedsrichter, Fans, Volunteers, teilnehmende Teams, Offizielle, Interessengruppen und natürlich an Gastgeber Saudiarabien für die Ausrichtung dieses fantastischen und erfolgreichen Turniers, einem echten Höhepunkt zum Ende des Jahres 2023.“

Zum Auftakt des Turniers mit sieben Teams trat Auckland City FC, Rekordhalter mit nunmehr elf Teilnahmen, gegen den saudiarabischen Pro-League-Vertreter Al Ittihad FC aus Dschidda an.

Die Fans nutzten die Gelegenheit, ihr Team mit Superstars wie Karim Benzema, Fabinho und FIFA-WM-Sieger N’Golo Kanté in einem internationalen Wettbewerb zu sehen, und strömten in Massen ins Stadion. 50.248 Zuschauer bedeuteten einen neuen Rekord für das Auftaktspiel einer FIFA Klub-WM.

Zum zweiten Auftritt Al Ittihads gegen Al Ahly (1:3) kamen sogar 56.111 Zuschauer ins King Abdullah Sports City-Stadion, eine der zwei Spielstätten der FIFA Klub-WM in Dschidda (neben dem Prince Abdullah Al-Faisal-Stadion).

Für die sieben Spiele der Turnierauflage 2023 wurden insgesamt mehr als 300.000 Tickets verkauft. Diese Zahl zeigt ebenso wie die 52.601 Zuschauer beim Finale die Leidenschaft der Fans, Klubs aus verschiedenen Konföderationen in Wettbewerbsspielen zu sehen.

Im Vorfeld des Endspiels dankte der FIFA-Präsident den 400 freiwilligen Helfern, die für einen reibungslosen Ablauf des Turniers sorgten, und besuchte gemeinsam mit mehreren FIFA-Legenden ein Krankenhaus vor Ort, um kranken Kindern etwas Freude und Geschenke zu bringen.

Am FIFA-Fussballgipfel 2023 hatte der FIFA-Präsident vor den 211 FIFA-Mitgliedsverbänden weitere Einzelheiten zu den elf strategischen Zielen benannt, die er ursprünglich bei seiner Wiederwahl am FIFA-Kongress vor neun Monaten in Kigali (Ruanda) umrissen hatte.

Spiel 7 | Manchester City gegen Fluminense | Finale | FIFA Klub-Weltmeisterschaft Saudi-Arabien 2023™ | Höhepunkte 02:00

„Ich denke, dies ist ein geeigneter Moment, um zu sehen, wo wir stehen, wohin der Weg führt und was wir in den kommenden [vier] Jahren erreichen wollen“, sagte der FIFA-Präsident. „In den vergangenen vier Jahren von 2019 bis 2023 lautete unser Motto, den Fussball wirklich global zu machen, den Fussball in jeden Winkel der Welt zu bringen, und wir sind auf diesem Weg ein enormes Stück vorangekommen.

Das Motto, der Slogan und die Vision für die nächsten vier Jahre lautet, die Welt wirklich zu einen.“