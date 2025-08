FIFA-Präsident besucht Tansania und Auftaktspiel der African Football League

FIFA-Präsident bei Partie zwischen Simba Sports Club und FC Al Ahly in Dar-es-Salam

FIFA-Präsident Gianni Infantino besucht derzeit Tansania, wo er der Eröffnungsfeier und dem Auftaktspiel der African Football League (AFL) beiwohnte, dem neuen Wettbewerb, der den Klubfussball in Afrika wandeln soll. Infantino verfolgte das Spiel zwischen Gastgeber Simba Sports Club und dem ägyptischen Klub FC Al Ahly in Begleitung von CAF-Präsident Patrice Motsepe und Wallace Karia, dem Präsidenten des Fussballverbands von Tansania (TFF). Das Viertelfinal-Hinspiel endete mit einem 2:2-Unentschieden.

„Ich freue mich sehr, zum Auftakt der neuen African Football League in Dar-es-Salam zu sein. Ich führe zudem Gespräche über die Entwicklung des Fussballs mit TFF-Präsident Wallace Karia, der uns hier so gut empfangen hat, sowie mit weiteren afrikanischen Verbandspräsidenten“, so der FIFA-Präsident.