FIFA-Präsident nimmt an Einweihung des Hochleistungszentrums des kolumbianischen Fussballverbands teil

Einweihung des Unterkunftskomplexes des Hochleistungszentrums am Sitz des FCF in Barranquilla für alle Nationalteams

• FIFA-Präsident Gianni Infantino beschreibt das Projekt als „Symbol und … Quelle des Stolzes“.

Alejandro Domínguez, Präsident der CONMEBOL und Vizepräsident der FIFA, ebenfalls zugegen

FIFA-Präsident Gianni Infantino nahm an der Einweihung des neuen Hochleistungszentrums des kolumbianischen Fußballverbands in Barranquilla teil und bezeichnete die Anlage als „Symbol und ...Quelle des Stolzes“.

Auf einem Areal von 3857 Quadratmetern bietet das Hotel 48 Zimmer und kann 69 Gäste beherbergen. Darüber hinaus verfügt es unter anderem über eine Rezeption, familienfreundliche Terrassen und Spielbereiche sowie einen Wellness- und Massagebereich. Das ganzheitliche Konzept mit direkter Anbindung an die Spielfelder, Fitnessräume, Arztpraxen und medizinischen Bereiche auf dem Gelände bietet den Spielerinnen und Spielern alles, was sie für eine optimale Vorbereitung brauchen.

„Heute haben wir in Barranquilla dieses 7-Sterne-Hotel eingeweiht, das weit mehr ist als ein Unterkunftszentrum und Symbolcharakter hat. Es ist ein Symbol, das mit Stolz erfüllt. Es ist der Stolz einer Stadt, eines ganzen Landes, eines ganzen Kontinents und des FIFA-Präsidenten“, so Gianni Infantino.

„Dieses Zentrum bietet den Jugendlichen, Kindern und A-Nationalteams die Möglichkeit, zu trainieren und sich ganz auf den Fussball zu konzentrieren. Darüber hinaus zeigt es aber auch allen – Spielern, Fans und Medien – welche ehrgeizigen Ziele Kolumbien verfolgt“, so der FIFA-Präsident weiter.

Die Veranstaltung mit etwa 230 geladenen Gästen wurde von Ramón Jesurún, Präsident des kolumbianischen Fussballverbands (FCF) und Mitglied des FIFA-Rats, geleitet. Ebenfalls anwesend waren Alejandro Domínguez, Präsident der südamerikanischen Fussballkonföderation CONMEBOL und Vizepräsident der FIFA, und Claudio Tapia, Präsident des argentinischen Fussballverbands und Mitglied des FIFA-Rats.

Unter den Gästen waren auch Néstor Lorenzo, Trainer des Nationalteams, das sich gerade auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ vorbereitet, kolumbianische Fussballlegenden wie Francisco Maturana, Reinaldo Rueda, Faryd Mondragón, Catalina Usme, Faustino Asprilla und René Higuita, sowie lokale Amtsträger und Vertreter der kolumbianischen Klubs.

„Heute wird ein Traum wahr. Dieses Unterkunftszentrum haben sich unsere Fussballer redlich verdient. Die Spieler und Spielerinnen müssen ihre technischen und physischen Fähigkeiten sowie ihre Persönlichkeit einbringen ... Gleichzeitig müssen wir sie aber auch fördern, damit sie umfassend vorbereitet sind. Necesitamos envolverlos para que su preparación sea integral. Die Infrastruktur ist fundamental für das Erreichen der gesteckten Ziele“, erklärte Jesurún.

Der Bau wurde in 14 Monaten fertiggestellt und kostete etwa USD 10 Millionen, fünf davon steuerte die südamerikanische Fussballkonföderation bei. „Was wir hier sehen, ist Infrastruktur. Das Geld ist nur ein Mittel zum Zweck, denn wir haben ein Ziel und denken gross. Wir Funktionäre werden irgendwann nicht mehr da sein, aber diese Bauwerke bleiben. Glückwunsch zu diesem wunderschönen Haus!“, sagte Alejandro Domínguez.

Im Anschluss an die Einweihung sahen sich die Anwesenden noch ein Freundschaftsspiel zwischen den U-17-Teams Kolumbiens und Brasiliens an. Beide Länder bereiten sich gerade auf die Südamerikameisterschaft dieser Altersklasse vor, bei der sieben Startplätze für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2026™ zu vergeben sind.

Der neue Unterkunftskomplex ist eine wichtige Infrastrukturkomponente des Trainingszentrums der kolumbianischen Nationalteams in Barranquilla, ein Projekt, das über das FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm unterstützt und im Oktober 2021 im Beisein von FIFA-Präsident Gianni Infantino eingeweiht wurde.