FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ bei Treffen von Gianni Infantino mit südamerikanischer Delegation im Fokus

Gespräche zwischen FIFA-Präsident und Staatschefs von Paraguay und Uruguay sowie den Präsidenten der Konföderation und Nationalverbände

Im Rahmen der einzigartigen 100-Jahr-Feier je ein Spiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ in Argentinien, Paraguay und Uruguay

Treffen am Rande der UNO-Generalversammlung in New York (USA)

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich mit hochrangigen Vertretern der drei südamerikanischen Länder Argentinien, Paraguay und Uruguay getroffen, in denen Spiele im Rahmen der einzigartigen 100-Jahr-Feier der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ ausgetragen werden.

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, die 1930 in Uruguay Premiere feierte, wird bei der Ausgabe von 2030 in jedem der drei südamerikanischen Länder ein Spiel ausgetragen, die restlichen Partien finden in Marokko, Portugal und Spanien statt.

„Heute hatte ich die Ehre, den Präsidenten von Paraguay, Santiago Peña, den Präsidenten von Uruguay, Yamandú Orsi, sowie Alejandro Domínguez, Präsident der CONMEBOL, Claudio Tapia, Präsident des argentinischen Fussballverbands, Robert Harrison, Präsident des paraguayischen Fussballverbands und Ignacio Alonso, Präsident des uruguayischen Fussballverbands, in New York zu treffen“, so der FIFA-Präsident, der bei dem Treffen am Rande der UNO-Generalversammlung 2025 von FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström begleitet wurde.

„Wir haben darüber gesprochen, die Welt anlässlich der Jubiläumsspiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030 in ihren schönen Ländern zu vereinen“, so Infantino weiter. „Es war erfreulich zu sehen, dass sie alle das Vermächtnis des Fussballs ehren und gleichzeitig die Gegenwart und inspirierende künftige Generationen feiern wollen. Außerdem habe ich ihnen zur Qualifikation ihrer Länder für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr gratuliert.“

Die Entscheidung für dieses bahnbrechende Format der WM 2030 wurde beim virtuellen ausserordentlichen FIFA-Kongress im Dezember 2024, bei dem alle 211 Mitgliedsverbände zugegen waren, im Konsens getroffen.

Infantino gab sich zuversichtlich, dass sowohl die Regierungsbehörden als auch die zuständigen Fussballinstitutionen der drei Länder für eine angemessene Feier dieses WM-Meilensteins sorgen würden.

„Unter ihrer Führung hat der Fussball bereits grosse Fortschritte zu verzeichnen und bietet jungen Menschen weiterhin Chancen“, erklärte der FIFA-Präsident. „Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass die fussballbegeisterten Menschen in diesen Ländern – und auf dem gesamten südamerikanischen Kontinent – 2030 in den Genuss eines besonderen Erlebnisses kommen.“

Das Eröffnungsspiel findet im Centenario-Stadion in Uruguays Hauptstadt Montevideo statt, wo am 30. Juli 1930 das Finale der ersten WM-Auflage ausgetragen wurde, das die Gastgeber mit 4:2 gegen Argentinien gewannen.

Uruguays Staatspräsident Yamandú Orsi erklärte, das Eröffnungsspiel werde die Fussballgeschichte und das Vermächtnis der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft würdigen.

„Es ist eine Ehre. Einerseits ist es eine Anerkennung dessen, was die Verantwortlichen vor 100 Jahren geschaffen haben. Gleichzeitig zeugt es aber auch davon, dass der Fussball, der in der Kultur der River-Plate-Region und Südamerikas eine so wichtige Rolle spielt, mehr ist als eine Sportart und ein Wettbewerb – er ist Teil unserer DNA“, so Orsi. „Die Sportart entwickelt sich, und Technologie ist auf dem Vormarsch, aber gleichzeitig wird hier einer Geschichte Tribut gezollt, die uns mit Stolz erfüllt und zur Ehre gereicht.“