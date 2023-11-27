Gianni Infantino: FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ hat alle Erwartungen übertroffen

FIFA-Präsident Gianni Infantino vor Gästen des Empfangs im Trump Tower: FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist „das grösste menschliche, gesellschaftliche und kulturelle Ereignis, das die Menschheit je erlebt hat“

Mehr als 6,6 Millionen Fans in den Stadien und damit zuschauerstärkste WM aller Zeiten

US-Präsident Donald Trump: „ein Turnier wie kein anderes“

Laut FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ alle Erwartungen übertroffen und ist die „grossartigste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft aller Zeiten“.

Anlässlich eines Empfangs im Trump Tower in New York lobte Infantino die Vereinigten Staaten für ihren Beitrag zum Erfolg des Rekordturniers.

„Diese [FIFA] Fussball-Weltmeisterschaft hat auf jeden Fall alle Erwartungen übertroffen“, erklärte der FIFA-Präsident vor den versammelten Gästen, darunter Mitglieder des FIFA-Rats, Vertreter der FIFA-Mitgliedsverbände aus der ganzen Welt sowie zahlreiche FIFA-Legenden.

„Dies war – und ist – nicht nur die beste [FIFA] Fussball-Weltmeisterschaft aller Zeiten. Es ist das grösste menschliche, gesellschaftliche und kulturelle Ereignis, das die Menschheit je erlebt hat, und wir sind alle ein Teil davon. Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken, Herr Präsident“, so Infantino an den US-Präsidenten gewandt.

„Volle Stadien, sieben Millionen Menschen auf den Tribünen, viele Millionen in den Städten in Amerika, Kanada und Mexiko, Milliarden an den Fernsehgeräten“, fügte der FIFA-Präsident im Vorfeld des Finales zwischen Argentinien und Spanien hinzu, das am Sonntag im New-York-New-Jersey-Stadion über die Bühne geht.

Die Gesamtzuschauerzahl der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ hat mit 6.665.825 bereits die Gesamtsumme der Ausgaben von 2018 und 2022 überschritten (6.436.020) und übertrifft auch den vorherigen Rekord eines Einzelturniers, der 1994 in den USA aufgestellt wurde (3.587.538 Zuschauer).

Der Zuschauerschnitt liegt bei 65.351 pro Spiel, bei einer Stadionauslastung von 99,7 % – der höchsten in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™.

Präsident Trump stimmte Infantino bei der Bewertung des Turniers zu. „Dies ist vielleicht sogar die erfolgreichste Sportveranstaltung der Weltgeschichte. Es war bisher einfach fantastisch“, sagte er.

„Dies ist ein Turnier wie kein anderes, geprägt von hartem Wettkampf und unvergesslichen Momenten. Es hat die Welt wirklich vereint. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 hat fast alle erdenklichen Rekorde gebrochen. Dies ist bei Weitem die grösste WM der Geschichte – mit 16 zusätzlichen Teams.“

Präsident Trump ging auch auf die Zuschauerzahlen in den Stadien und anderswo ein. „Dieses Turnier hat bei Weitem die höchsten Besucherzahlen der Geschichte, und zwar der Geschichte aller Sportarten. Wenn das Finale am Sonntag abgepfiffen wird, werden fast sechs Milliarden Zuschauer diese WM [an den Fernsehgeräten] verfolgt haben. Damit wurde der Rekord um ein Vielfaches übertroffen.“

Abschliessend beglückwünschte er die teilnehmenden Nationen. „Ich möchte jedem Team gratulieren, das bei der [FIFA] Fussball-Weltmeisterschaft 2026 dabei sein durfte, einem der grössten Sportereignisse aller Zeiten“, erklärte er und wünschte Argentinien und Spanien viel Glück für das anstehende Finale.

Am Samstag tritt Frankreich in Miami im Spiel um Platz drei gegen England an, bevor es am Sonntag im Finale in New York/New Jersey zum Duell zwischen Argentinien und Spanien kommt – laut dem FIFA-Präsidenten ein ganz besonderer Anlass.

„Ein Land wird Weltmeister werden, aber die Welt hat bereits gewonnen, Amerika hat gewonnen, die FIFA hat gewonnen. Wir werden nie vergessen, wie es uns in diesem Sommer gelungen ist, die Welt zu vereinen, und Millionen, nein Milliarden Menschen auf der ganzen Welt unvergessliche Erlebnisse und Erinnerungen zu bescheren. Das werden wir [aus diesem Turnier] mitnehmen und für immer in Ehren halten“, so Infantino abschliessend.