Emilio Estefan präsentiert bei Feier in Miami neuen WM-Song „Love Always Wins“

Beitrag des mehrfachen Grammy-Gewinners zum offiziellen Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Feierliche Präsentation im Gary Nader Art Center unter Anwesenheit von FIFA-Präsident Gianni Infantino, Produzent Emilio Estefan und Kunsthändler Gary Nader

Song „Love Always Wins“ interpretiert von Zema unter Mitwirkung von Shaggy und dem kubanischen Künstler Cimafunk

„Love Always Wins“, der neue Song aus der Feder des legendären Latin-Pop-Produzenten Emilio Estefan und Teil des offiziellen Albums zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, wurde bei einer feierlichen Veranstaltung im Gary Nader Arts Center in Miami (USA) vorgestellt.

Inmitten moderner und zeitgenössischer Kunst waren zahlreiche Gäste aus der Fussball-, Kultur- und Unterhaltungsbranche in der Galerie im Wynwood Arts District zusammengekommen, um die Premiere des Musikvideos des Songs mitzuerleben.

Auftritte von DJ Africa, José Víctor y La Selección und Brazilian & Latin Sounds Co. liessen ausserdem das gesamte Spektrum der vielfältigen Rhythmen Miamis aufleben und sorgten für einen denkwürdigen Abend.

„Jetzt spüren wir langsam den Vibe von Miami, die Begeisterung, die Emotion, die einzigartige Art zu feiern, die es hier in Miami gibt“, so FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Wenn wir Kunst, Musik und Fussball zusammenbringen, geschieht etwas Magisches, und wir vereinen die Welt bei einem grossen Fest.“

Laut dem FIFA-Präsidenten vermittelt der Song in diesem Moment genau die richtige Botschaft. „Ein Song wie dieser, der eigens für die [FIFA] Fussball-Weltmeisterschaft und insbesondere für Miami und den Miami-Vibe bei der Weltmeisterschaft geschrieben wurde und einen bewegenden Titel wie ‚Love Always Wins‘ trägt, ist kaum zu übertreffen“, sagte er.

„‚Love Always Wins‘, und wir vereinen die Welt in Miami, in den USA, in Kanada und in Mexiko. Das ist es was die Welt jetzt unbedingt braucht“, so Infantino weiter.

„Love Always Wins“ – auch in einer spanischen Version mit dem Titel „El amor siempre gana“ verfügbar – wird von Zema, einer vielversprechenden Roots-Reggae-Sängerin, unter Mitwirkung des jamaikanisch-amerikanischen Stars Shaggy und des kubanischen Künstlers Cimafunk interpretiert. Indem sie die Musiktraditionen der gastgebenden Länder und benachbarter Regionen zusammenführen, erzeugen die drei Künstler ein Spiegelbild der kulturellen Bandbreite der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, die in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird.

Für Emilio Estefan hatte der Abend auch persönlich eine grosse Bedeutung. Der in Kuba geborene Musiker und Produzent geniesst in Miami Legendenstatus. Jahrzehntelang hat er die lateinamerikanische Musik massgeblich geprägt und Künstlern wie seiner Frau Gloria Estefan, Ricky Martin, Shakira und Marc Anthony zu Auftritten vor einem Weltpublikum verholfen. Mit offensichtlichem Stolz sprach er über die Bedeutung, die der Song für ihn hat.

Estefan, 26-facher Grammy- und Latin-Grammy-Preisträger, ausgezeichnet mit der Presidential Medal of Freedom, blickte auf eine Karriere zurück, die er gemeinsam mit seiner Frau in der gefeierten Band Miami Sound Machine begann und in deren Verlauf er immer wieder bewiesen hat, dass Ehrgeiz und kultureller Stolz kein Widerspruch sind.

„Zu Anfang war es richtig schwer für uns, einen neuen Sound unter einem Namen zu entwickeln, den alle ändern wollten. Wirklich alle wollten unseren Nachnamen ändern. Wir haben uns nicht darauf eingelassen, weil wir stolz darauf waren“, erklärte er.

„Ausserdem hoffe ich, dass unsere Karriere eine Inspiration für Minderheiten sein kann. Lass dir nie von anderen sagen, dass etwas nicht funktionieren wird, denn wenn du hart arbeitest, kannst du beweisen, dass wir im besten Land der Welt leben.“

Der Hitproduzent beschrieb die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ als ideale Bühne für diese Botschaft: „Heute ist die erste Party. Also macht euch bereit, denn es kommt noch viel mehr“, versprach er.

Laut Gary Nader, dem Gastgeber des Abends, sind der Song und die Veranstaltung ein Beleg dafür, dass Menschen durch ihre Leidenschaften vereint werden können. „Kunst, Fussball und Musik sind universelle Sprachen, die Menschen unterschiedlicher Kulturen, Länder und Generationen zusammenbringen können“, sagte er. „Kultur kann die Welt vereinen, und Miami ist einer der Orte, an denen sich diese Botschaft am besten übermitteln lässt.“

„Love Always Wins“ ist im Rahmen von FIFA Sound entstanden, einer weltweiten Musikinitiative, die darauf abzielt, die pulsierende Kultur rund um die grösste Sportveranstaltung der Welt zu feiern. Das offizielle Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bringt Künstler verschiedener Kontinente und Genres zusammen, um die Vielfalt, Leidenschaft und globale Reichweite des Fussballs abzubilden.